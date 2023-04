Finsko je v NATO, ale co bude se Švédskem? Proč jeho vstup dál zdržují Turecko a Maďarsko

Analýza: Tři autoři v Deníku N analyzují situaci, do níž se svou snahou o vstup do NATO dostalo Švédsko. Jeho finští sousedé, s nimiž chtěli Švédové vstoupit do Aliance společně, už se po vlekoucích se ratifikacích v Budapešti a Ankaře členy stali, Stockholm na souhlas stále čeká. Proč? To vysvětluje spolupracovnice Deníku N v Turecku Irena Menšíková společně se specialisty na Maďarsko Tomášem Morvayem a na Skandinávii Albínou Mrázovou.