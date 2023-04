„Šestnáctkrát mi řekl, že nechce být prezident.“ Špidla popisuje Zemanův vzestup i snahy o Hrad

V seriálu Zemanovo finále popisujeme poslední roky vládnutí Miloše Zemana, jeho vztahy s okolím, vliv jeho nejbližších spolupracovníků i okamžiky, které byly pro jeho prezidentství určující. V devátém dílu Deník N přináší rozhovor se Zemanovým velkým rivalem – Vladimírem Špidlou. Právě on mu totiž překazil plány dostat se na Hrad už v roce 2003, a Zeman tak musel na deset let odejít do penze na Vysočinu. Špidla popisuje Zemanovu politickou éru od devadesátých let.