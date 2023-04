Tajné dokumenty o válce na Ukrajině týdny kolovaly po internetu. Americká vláda neměla tušení

Někdy v lednu, bez povšimnutí okolního světa, začal na malé sociální síti Discord anonymní člen skupiny o zhruba patnácti lidech zveřejňovat soubory, z nichž mnohé byly označeny jako přísně tajné. Popisovaly nezvykle detailní podrobnosti o válce na Ukrajině, zachycenou komunikaci spojenců USA, jako jsou Izrael a Jižní Korea, a detaily americké špionáže ruských vojenských plánů.

Nikdo netušil, že na účtu, který se do té doby zabýval hlavně memy, vtipy a rasistickými řečmi, se právě objevil jeden z nejvýznamnějších úniků vysoce utajovaných dokumentů v nedávné americké historii.

Několik stovek stránek dokumentů tam zůstalo bez většího povšimnutí až do začátku března. Tehdy část z nich jeden z uživatelů přeposlal do jiné, větší skupiny, odkud nejméně deset souborů putovalo do mnohem větší komunity zaměřené na počítačovou hru