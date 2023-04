Rusko se teď zaměřuje daleko více na Slovensko než na nás, řekl Pojar v Aréně N

Dokud bude Rusko zaměstnáno válkou na Ukrajině, nebude chtít napadnout nikoho v NATO ani v Evropské unii. V Aréně N to řekl vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Mluvil také o ruských agentech na našem území či na Slovensku i o připravovaných zákonech, které by měly v úsilí o bezpečné Česko pomoci. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Potřebujeme zákon o dezinformacích?

Je bezpečné zůstávat na TikToku a dalších sociálních sítích?

A proč se dnes Rusko mnohem více zaměřuje na Slovensko než Česko?

Proč funkce vládního poradce pro národní bezpečnost vznikla až nyní?

Je pravda, že jsme byli spíše jedni z posledních, a ne z prvních, kdo takovou funkci zřídil. Já byl zároveň přesvědčen o tom, že bez ohledu na to, jaká vláda nastoupila nebo nastoupí, bude tuto funkci muset zřídit, protože musíme být kompatibilní s okolním světem. Prostě jsme tu funkci potřebovali.

Nakolik jsme ji potřebovali? Dalo se doteď některým věcem z oblasti bezpečnosti zabránit?

Nevím, myslím, že takhle to nestojí, ale jsme srozumitelnější navenek. Levá ruka ví, co dělá pravá. Zjednoduší to fungování státu a umožní lepší koordinaci a lepší čitelnost i v zahraničí.

Já tu funkci vůbec nezpochybňuju, spíš mě překvapuje, že vznikla až teď, protože vládě to doporučila Bezpečnostní rada státu a také to měla ve svém programovém prohlášení, kabinet vládne rok a čtvrt a válka na Ukrajině je přes rok.

V programovém prohlášení bylo napsáno, že k 1. lednu letošního roku ta funkce vznikne. Bylo potřeba přestrukturovat jednotlivá oddělení na Úřadu vlády, to samozřejmě nějakou dobu trvá. Ale myslím, že se to zřídilo velmi rychle.

Dezinformace? Nevím. Dál?

Potřeboval byste pro svoji práci zákon o dezinformacích? Vypadá to, jako by vznikal v Kocourkově – nejdříve byl součástí programového prohlášení vlády jako jakýsi akční plán, potom byl slíben, odložen, slíben, odložen. Ministr vnitra Vít Rakušan se na podzim tady na místě, na kterém sedíte, téměř bil v prsa, že do konce roku bude návrh hotový. A teď se diskutuje o tom, že vlastně možná není potřeba.

Jestli tomu dobře rozumím, bavíme se o tom, jestli má být nějaký zákon o vypínání webů v době krize. Ministerstvo to má připravené a je otázka, jakým způsobem bude, nebo nebude