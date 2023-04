„Pokud toužíš po basic krávě, najdi si ji v obchoďáku.“ Zranitelné album Lany Del Rey je velmi, velmi dlouhé. Ale dokonalé

„Tohle album je jiné, je plné mých nejniternějších myšlenek,“ popsala svoji devátou desku americká hudebnice Lana Del Rey pro Interview Magazine. A album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd takové opravdu je –⁠ Del Rey se na něm vyzpívává z nešťastného dětství, pokusu o sebevraždu i ze znásilnění, které nikdy nenahlásila. A zní na něm nejzranitelněji, ale i nejjistěji za celou svoji hudební cestu.