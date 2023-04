„Putinův prostor se neustále zužuje.“ S Michaelem Romancovem o nespolehlivém Rusku a globální Číně

Ze společné deklarace, na které se shodli diktátor Vladimir Putin s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, to vypadá, že Rusko nezískalo vůbec nic. Sklání se teď Moskva před Pekingem? A vzniká tu nový světový pořádek? „Čína pod Si Ťin-pchingovým vedením už dávno není hráč, který by se primárně staral sám o sebe, případně o své nejbližší okolí,“ říká v rozhovoru politický geograf Michael Romancov.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaká by byla válka s Čínou?

Vzniká s rusko-čínským spojenectvím nový světový pořádek?

Lze Putinovi věřit?

K čemu se Putin se Si Ťin-pchingem zavázali?

Jaké ambice má Čína pod Si Ťin-pchingem?

Michale, co je na tomhle obraze?

Tenhle obraz je údajně v muzeu v Chej-che, což je čínské město ležící přes řeku Amur naproti ruskému městu Blagověščensk na Dálném východě. A ten obraz se jmenuje Čchingská vojska vyhánějí Rusy od Amuru.

To je historická událost ze 17. století. Rusové v 16. století úspěšně překročili Ural, zničili Sibiřský chanát a potom pokračovali dál na východ. V ruských dějinách se tomuhle pohybu říká Cesta slunci vstříc, což je něco podobného jako to, co známe spíš ze Severní Ameriky, kde ti osadníci naopak šli na západ. Rusové šli na východ.

Na rozdíl od těch amerických osadníků, kteří tam nikdy nenarazili na nikoho, kdo by jim byl schopen efektivně klást odpor, Rusové prošli jako nůž máslem skrz celou Sibiř, k Bajkalu, do říčního systému Amuru, po Amuru se dostali hluboko „na jih“ a na východ a tam narazili na Číňany.

A tehdejší Čína byla výrazně silnější než Rusko, stejně jako vlastně i teď. Jejich vzájemné kontakty přerostly ve fyzickou konfrontaci. A poprvé po té pouti přes Sibiř, která tedy zabrala několik desetiletí, narazili Rusové na někoho, kdo byl výrazně silnější, početnější. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadnout prostě muselo – Čchingové je odkázali do patřičných mezí.

Proč se o tom obrazu bavíme: když jsi mi ten obraz včera ukazoval, říkal jsi, že tě to pobavilo. V čem? Jak se to vztahuje k současnosti?

Nejvíc mě to pobavilo v tom ohledu, že to není tak dlouho, co byl