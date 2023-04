Čech, který počítá zničené tanky na Ukrajině: Nevím, jaké IQ měli lidé, kteří nařídili ruský útok na Vuhledar

„Divím se, že to Rusové nevzdali loni na jaře, když bylo jasné, že Ukrajinu nedobudou. Ztrácejí to, co v armádě budovali třicet let,“ říká Janovský ze sdružení Oryx.

Ptali jsme se ho:

jak se v této válce nejčastěji ničí tanky;

jaké taktické chyby dělají Rusové na bojišti;

jaké je podle něj skutečné množství ztracené techniky na obou stranách;

jak se ten poměr mění;

která strana při ztrátách nepřítele přehání více;

jak se k této zálibě dostal a zda ji po roce ještě může dělat.

Začnu specifickou otázkou. Jak se nejčastěji ničí tanky v této válce?

Je to určitě kombinace protitankových střel a dělostřelectva a poté miny v kombinaci s drony. Spousta vozidel, která zničily drony, předtím najela na minu, posádka je opustila a dron pouze hodil granát pod poklop. Velmi často je to kombinace těchto zbraní, pokud vozidlo nedostane jeden přímý zásah, který ho zničí.

Na jaře, kdy se Ukrajincům dařilo ničit ruské tanky, se diskutovalo, zda tanky už nejsou zastaralé. Co si o tom myslíte?

Ruské ztráty a velká část těch ukrajinských vypovídá o tom, že pokud používáte techniku, která neodpovídá dané době, budou vaše ztráty vysoké. Přesto jsou tyto staré tanky použitelné. Pokud by v rámci útoku nahradily T-72 a T-64, které se běžně používají v této válce, nejmodernějšími tanky, vypadalo by to s výjimkou případů, kdy tank najede na minu, úplně jinak. Nové typy tanků, jako Abrams nebo Merkava 4, by s adekvátní podporou pěchoty a ženistů měly výrazně menší ztráty, než aktuálně vidíme u tanků na Ukrajině. Taktika a lepší technika by je dokázaly rozhodujícím způsobem snížit. Například proti protitankovým střelám jsou moderní tanky docela dobře chráněny.

Tanky jsou stále zapotřebí. Pokud se někomu zdá, že ztráta pár tanků při obsazení vesnice je velká, chtěl bych dotyčného vidět, jak by ji dobyl bez tanků. Pokud nebude něco jiného, co bude mít podobné schopnosti a dokáže poskytnout stejnou podporu pěchotě a obrněným vozidlům, budou tanky zapotřebí i nadále. Například když chcete přejít do protiútoku a něco obsadit, potřebujete tanky. Na obranu nejsou až tak moc potřeba, ale máte situaci, že jste o nějaké území přišli, a pokud jej chcete získat zpět, jen s pěchotou to půjde špatně.

Co vás zatím nejvíc překvapilo při sledování a analyzování těchto videí?

Nejvíce mě překvapilo, že ruské vedení je neskutečně