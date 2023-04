Při rakovině varlat často zabíjí ostych, říká onkolog, který spolupracuje se světovou špičkou

Michalu Chovancovi vyšel v prestižním časopise British Medical Journal článek, ve kterém popisuje možnosti léčby rakoviny varlat. Právě spolupracuje s vědcem, jehož objev zvýšil prognózu pacientů z pěti procent vyléčených na dnešních 95 procent.

„Vždy když se objeví nějaké poměrně fantastické vysvětlení, jsme náchylní mu uvěřit. Ale neexistuje žádný důkaz, že by jízda na kole nebo těsné prádlo zvyšovaly riziko rakoviny varlat,“ vysvětluje lékař a vědec, který působí na Univerzitě Komenského a v Národním onkologickém ústavu v Bratislavě.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

jak se objevil jeden z nejefektivnějších léků na rakovinu;

jak se lékaři spolupracuje s odborníkem, který z rakoviny vyléčil Lance Armstronga;

jestli je špatné, když muži nosí telefon v kapse;

jak často si dělat samovyšetření varlat;

jak sport pomáhá při prevenci rakoviny, během její léčby i v rámci rekonvalescence.

V nedávném článku, který vydal prestižní časopis British Medical Journal, píšete, že rakovina varlat je vyléčitelná až u 95 procent pacientů. Čím je toto onkologické onemocnění jiné než například rakovina slinivky břišní, která je dodnes téměř neléčitelná?

Rakovina varlat je unikátní onemocnění, které má mnoho specifik. Jedinečný je způsob jejího vzniku, chování, ale hlavně to, jak ji lze léčit a vyléčit. Medicína v minulosti označila právě nádor varlat za model vyléčitelného nádoru a myslelo se, že podle tohoto vzoru se budou dát vyléčit i všechny ostatní druhy rakoviny. Ukazuje se, že to tak jednoduché nebude, ale stále ji bereme jako model k vyléčení člověka z rakoviny.

Proč je rakovina varlat jiná než ty ostatní?

Domníváme se, že kvůli tomu, jak vzniká. Vznik se naprogramuje ještě v zárodečné buněčné linii během vývoje plodu. Zřídka může být takový zárodečný nádor pozorován i u žen. Tento typ nádoru se nejčastěji projeví mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života.

Projeví se takový počáteční impulz ke vzniku rakoviny varlat z období před narozením u dospělého muže vždy?

Způsob vzniku nádoru varlat je stále dost nejasný. Víme ale, že když po počátečním impulzu vznikne takzvaná buňka prekancerózy, během života se pravděpodobně vždy vyvine do invazivního nádoru. Nevypadá to, že by šlo o dědičnou nemoc, čehož se mnoho lidí obává. Spíše se předpokládá, že prvotní impulz ovlivňují hormony. Může to být například expozice vyšším dávkám ženských pohlavních hormonů, ale například i pesticidů používaných v zemědělství. Zajímavé však je, že po vystavení takovým faktorům ten nádor jakoby obskakuje generace. Čili po expozici dědečka by se onemocnění mohlo objevit u jeho vnuka a podobně. Ale zatím jsou to jen nejasně zformulované hypotézy a ještě toho moc nevíme.

Zmínil jste, že zárodečný nádor se může projevit u žen. Kde?

Vaječníky jsou ženský ekvivalent varlat a vznikají v podstatě ze stejné zárodečné lišty během embryonálního vývoje. Když se pak diferencuje, jestli to bude holka, nebo kluk, konečné orgány se vyvinou jinak, ale buněčný původ mají v principu stejný. Zárodečný nádor u žen vzniká ze zárodečných buněk ve vaječníku, ale takový nádor je velmi vzácný.

Podle Národního institutu rakoviny ve Spojených státech je většina případů nádorů varlat diagnostikována u mužů ve věku 20 až 34 let. Proč se projevuje tak brzy?

Ani tady vám nemohu dát jednoznačnou odpověď. Předpokládáme, že za to může prvopočátek nádoru, který se naprogramuje již v embryonálním období. Následně je vývoj nádoru ovlivněn hormonálním prostředím během puberty a důležitý může být i dostatečně dlouhý časový úsek, odkdy se přednádorová buňka postupně vyvine až do té rakovinové v postpubertálním období.

Nedostatečná prevence

Vraťme se k vašemu článku o možnostech léčby rakoviny varlat. Jak se prognóza vyléčení pacientů změnila za posledních padesát let?

Zásadně. Obrat v léčbě přišel v roce 1974. Tehdy byla na Univerzitě v Indianě provedena první studie profesora Lawrence Einhorna. Einhorn byl tehdy mladý lékař před třicítkou a z toho možná zčásti pramenila i jeho odvaha vyzkoušet novou kombinaci cytostatických léků.

Díky tomu objevil, že náš momentálně hlavní lék, cisplatina, dokáže vyléčit rakovinu varlat. Samotný objev cisplatiny byl víceméně náhodný během studia vlivu elektrického proudu na bakterie, podobně jako Fleming objevil penicilin a jeho antibiotický efekt.

Co je cisplatina?

V podstatě vzácný kov, který lze použít jako lék. Zní to trošku jako sci-fi, ale mnoho věcí kolem nás se dá určitým způsobem a v určitých dávkách použít jako léčivo. Americký regulační úřad původně nechtěl cisplatinu vzhledem k její vysoké toxicitě schválit pro klinické testy.

Právě profesor Einhorn ji v kombinaci se dvěma dalšími cytostatiky použil na velmi těžce nemocném pacientovi s rozsáhlými plicními metastázami, které byly neléčitelné. Po několika týdnech takové experimentální léčby tyto metastázy zcela zmizely a