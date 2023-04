Josef Mánes: Člověk, umělec, legenda

Pro výstavu kurátorky zvolily podtitul Člověk – umělec – legenda, který ideálně vyjadřuje její záměr. Chtějí Josefa Mánesa představit v první řadě jako člověka, nonkonformní osobnost, která přitahovala pozornost okolí jak svým nekonvenčním stylem oblékání, tak i svou kultivovaností a inteligencí. Díky ní byl Mánes vítaným společníkem nejen pro své přátele z uměleckého světa, ale i ve společnosti šlechtických mecenášů. Za sebevědomým vystupováním se však skrýval člověk citlivý, často roztěkaný a melancholický, což se projevovalo i v jeho tvorbě.

Za druhé byl Josef Mánes výjimečným umělcem, jehož dílo plně náleží k vrcholům evropské kultury 19. století. Jeho umělecký záběr se vyznačuje velkou šíří a kvalitou. Mánes byl aktivní téměř ve všech oborech umělecké tvorby – vytvářel podobizny, krajiny, alegorie, ilustrace i návrhy pro umělecký průmysl. I těm nejmenším úkolům přitom věnoval stejně pečlivou pozornost. Vedle velkých či notoricky známých realizací, z nichž čelní místo patří Kalendářní desce pražského orloje, tak vzniklo mnoho menších i zcela drobných dílek ryze soukromého určení.

A do třetice je Josef Mánes legendou – nejprve inspiroval generaci umělců tvořících od 80. let 19. století a o pár let později se stal symbolickým patronem spolku sdružujícího umělce ve jménu moderny a secese. V době první československé republiky pak sloužil jako ideál všech uměleckých i obecně lidských ctností. A po roce 1948 z něj komunistická propaganda učinila vzor pro umělce socialistického realismu a jeho dílo bylo vykládáno jako příklad uvědomělého třídního boje. Není asi třeba zdůrazňovat, že každá tato doba nebo směr tak vytvořily svou vlastní, často navzájem zcela protikladnou verzi Josefa Mánesa.

Nabízí se tedy otázka, jakou verzi Josefa Mánesa výstava přináší? Snahou bylo představit jej beze všech ideologických nánosů, vrátit se k podstatě jeho díla a zasadit jej do kontextu jeho doby prostřednictvím srovnání s tvorbou jeho inspirátorů i současníků. Zcela nově se kurátorky zaměřily také na restaurátorský průzkum jeho děl, který odhalil mnohé o Mánesových tvůrčích postupech, a s kterým se můžete seznámit i na výstavě. Mánesovu osobnost pak dokumentují citace dopisů jeho přátelům a mecenášům, do nichž se můžete začíst.

Výstava ve čtyřech pomyslných kapitolách představuje stěžejní okruhy Mánesovy tvorby – portréty, krajinomalbu, ilustrace Rukopisu královédvorského a práce pro šlechtický rod Silva Tarouca či realizace pro spolky. Mánesova díla doplňují práce jeho českých současníků i zahraničních umělců, kteří tehdejší výtvarnou scénu ovlivňovali. Celkový kontext dotvářejí ukázky z Mánesovy korespondence, dobové texty, fotografie a v neposlední řadě i informace o nových objevech, ke kterým došlo v rámci restaurátorského průzkumu Mánesových děl.

Cílem bylo také nahlédnout pod vrstvu po desetiletí tradovaných stereotypů, které se s Mánesovým dílem pojí. „Kapitola výstavy nazvaná Život po životě – člověk versus legenda ukazuje přijetí Mánesovy tvorby po jeho smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. generace Národního divadla a v závěru 19. století jeho jméno přijal spolek sdružující umělce, kteří se obraceli k novým výtvarným směrům. Ve 20. století se pak ‚mánesovský mýtus‘ proměňoval od národoveckého pojetí první poloviny století k ideologizaci umělce v rámci socialistického realismu,“ přibližuje kurátorka Veronika Hulíková.

Blížící se 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí Josefa Mánesa byla v roce 2017 pro Národní galerii Praha impulzem k zahájení badatelského výzkumu, na němž v letech 2019 až 2022 spolupracovala s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výsledky projektu, který byl podpořen Grantovou agenturou ČR, prezentuje publikace Let s voskovými křídly: Josef Mánes (1820–1871), vydaná v roce 2022 ve spolupráci obou institucí a nakladatelství Arbor vitae. Výstava Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda je logickým vyústěním celého projektu.

Výstava zahrnuje více než 400 exponátů, které pocházejí ze sbírek Národní galerie Praha, 25 veřejných institucí i sbírek soukromých. Představí se mezi nimi například originál Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Prapor pražského Sokola z Národního muzea, dlouho nezvěstné obrazy Utonulý a Červené paraplíčko (V létě) ze soukromých sbírek, ale i originály Mánesových dopisů z Literárního archivu Památníku národního písemnictví a Moravského zemského archivu v Brně.

U příležitosti výstavy vychází katalog a dvě publikace zaměřené na mladé publikum: Josef Mánes: Přítel a umělec a Mánes: Obrazy do kapsy. Pro návštěvníky je k dispozici kavárna a interaktivní zóna, pro děti je přímo na výstavě připravena stezka, kde si mohou prohlížet díla ve výši svých očí a vytvářet vlastní díla inspirovaná Mánesem. Výstava nabízí i bohatý doprovodný program: komentované prohlídky, přednášky i speciální akce jako výtvarné plenéry, čtení z dopisů Josefa Mánesa či procházky Prahou po Mánesových stopách.

Více na ngprague.cz.