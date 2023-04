Studio N: Tohle jsme chtěli? Slova a činy Miloše Zemana

Co dělal a co říkal Miloš Zeman mezi březnem 2013 a 2023? Nová kniha z Edice N „Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy“ zachycuje chronologicky prezidentství bývalé hlavy státu. Co si z jeho desetileté éry na Hradě můžeme odnést? A proč by se ještě mohl vrátit? Hostem podcastu je autor knihy a editor zahraniční redakce Deníku N Jan Kudláček.