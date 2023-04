Proč dostáváme od VZP násobně víc peněz než ostatní? Žádné výhody nemáme, říká šéfka Penta Hospitals

Chystanou reformu péče o seniory, která má výrazně snížit počty lidí v LDN, chce využít i společnost Penta Hospitals. Její záměry v rozhovoru popisuje šéfka firmy Barbora Vaculíková. Komentuje také to, proč jejich zařízení dostávají od pojišťoven v čele s VZP více peněz než ta ostatní.

Ministerstva připravují zákon, který má výrazně redukovat počty lidí v léčebnách dlouhodobě nemocných. Bude mít Česko dostatek míst, kam se tito propuštění senioři přesunou?

Ty kapacity bude potřeba vytvořit. Návrh zákona předpokládá, že po třech měsících by měl člověk ukončit svou roli pacienta a měl by se dostat do jiného zařízení dlouhodobé péče, o kterém chystaná reforma mluví jako o sociálně zdravotním pomezí.

Tato péče bude určená pro všechny pacienty, kteří mají problém v sebepéči. Já osobně si myslím, že je dobře, aby se péče ve zdravotnickém zařízení ve vhodné chvíli ukončila za předpokladu, že má pacient kam jít.

A má kam jít? Jsou stávající kapacity dostatečné?

Zatím dostatečné nejsou, postupně se tvoří. Tím, že Penta Hospitals provozuje i některé nemocnice, vidíme, že je pacienty snazší přesunout z našich nemocnic na následnou péči, než poté najít zdravotně-sociální lůžka. To je stále problém.

I ve vašich domovech pro seniory jsou dlouhé čekací lhůty?

Ano, i u nás se čeká. Kapacity jsou tedy problém už teď, a to se ještě problém bude prohlubovat kvůli stárnoucí populaci.

Pokud zákon projde, tisíce seniorů budou potřebovat někam umístit. Chystáte se, že je vaše zařízení budou moci převzít?

Ne najednou. Expanze není jednoduchá, chvilku trvá, než se vybuduje. Je potřeba dát reformě nějaké přechodné období.

Podle ministerstva má přeměna trvat dva roky.

