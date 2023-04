Už i režim připouští, že je v KLDR hlad, hledají se viníci. Do nemocnice se tam dostat nechceš, říká Špitálníková

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč je severokorejské zemědělství v tak špatném stavu?

Jaký vliv měl na současnou situaci v KLDR covid?

Jak se v KLDR žilo Nině Špitálníkové?

Proč by se v Severní Koreji nikdy nechtěla dostat do nemocnice?

A proč v KLDR koupíte pervitin, ale banán jen těžko?

Nino, co se teď děje v Severní Koreji?

V Severní Koreji je velká potravinová krize, ale ta trvá už od roku 2020. Zhoršila se po uzavření hranic v rámci covidu, což bylo někdy na konci toho roku. A teď to z rétoriky médií vypadá, že situace začíná být kritická. Ještě bych se bála použít slovo hladomor, protože na to nejsou data.

A budou někdy data? V takto izolované zemi?

Myslím si, že budou. Co se týče třeba potravinové krize, dříve se to dělalo tak, že se srovnala data od severokorejského režimu a třeba z leteckých záběrů, jak to opravdu vypadá na polích, a zástupci neziskových organizací chodili přímo do rodin. Navštěvovali vesnice, obydlí, tak nějak pololegálně.

S příchodem covidu byli tito pracovníci ze Severní Koreje vyhoštěni, takže nám teď chybí data z rodin. A ta jsou zásadní, primární. Podle neziskových organizací by se ale měli (tito pracovníci) vrátit. Severní Korea teď dala pokyn, že zpřístupní možnost, aby se humanitární pracovníci vrátili. Data by tedy snad měla přijít, otázka je, jak jsou zásadní. Protože to, že tam lidé mají hlad a někteří umírají hlady, to je realita.

Jak je možné, že covidová uzávěra takhle moc ovlivnila situaci v Severní Koreji, v zemi, ve které jsou hranice uzavřené dlouhodobě? Co se s covidem změnilo?

Ona tam uzávěra hranic není.

Ven se ale nedostaneš.

Ven se nedostaneš, ale tam se dostaneš. V Severní Koreji sice je uzávěra hranic, jak si to představujeme – nesmí se cestovat –, ale ta hranice s Čínou je velmi dobře propustná. Takže černý obchod se zbožím fungoval velmi dobře. Ale přišel covid a najednou byly zakázány dovážky zboží, i vlakem. Najednou se do Severní Koreje nemohlo dostat nic.

A severokorejský černý trh spoléhal na Čínu, byl na ni celkově fixovaný. A když to, na co spoléháš, nemáš, strašně rychle se to projeví. Ono se to projevilo docela rychle už i v Pchjongjangu. To je město, kde vždycky bylo všechno. Když jsem tam studovala, člověk šel na trh a tam sehnal všechno,