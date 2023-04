Cirk La Putyka uvede v šapitó Azyl78 naposledy své největší a nejosobnější představení Cesty

V květnu budou mít fanoušci cirkusu poslední možnost vidět největší, nejnáročnější a zároveň nejosobnější představení Cesty souboru Cirk La Putyka. Představení v režii Rostislava Nováka ml. s živou hudbou a velkolepou scénou spojuje výpravné momenty z historie tradiční cirkusové rodiny Kludských, z minulosti a současnosti souboru Cirk La Putyka s náročnými akrobatickými čísly, žonglováním a tancem. Na pódiu předvede své umění téměř šedesát herců, akrobatů, tanečníků a hudebníků včetně studentů Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění. Cesty, které byly loni i předloni vyprodány, budou uvedeny od 2. do 21. května celkem devatenáctkrát v šapitó Azyl78 na holešovickém Výstavišti. Vstupenky na všechna představení jsou v prodeji v síti GoOut.

„Představení Cesty začalo vznikat jako oslava desátého výročí našeho souboru. Kvůli koronaviru se jeho několikrát odložená premiéra v září 2021 stala pro nás i diváky návratem ke společně sdílenému živému zážitku,“ vysvětluje Rosťa Novák ml. Druhé uvedení na jaře o půl roku později reagovalo mimo jiné na válku na Ukrajině, kdy se do představení zapojili studenti Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, které soubor Cirk La Putyka dokázal bezprostředně po začátku konfliktu na Ukrajině dostat do Prahy do bezpečí. Na vzniku představení se tak nyní podílí včetně produkčních a techniků tým téměř 80 lidí.

„Jsme fascinováni cirkusovým uměním. Uměním, které je plné opravdovosti, svobody, risku, poezie, smíchu, slz, potu, bolesti a souhry. Které je plné respektu a důvěry a je tu s námi několik století. Cirkus je umění, které nás uhranulo a přivedlo nás k projektu Cesty. Jsme fascinováni tímto těžkým řemeslem i specifickou divadelní poezií cirkusové manéže,“ uvedl Rosťa Novák ml. při vzniku představení.

V Cestách projdou diváci společně s umělci čtyři cesty, které jsou důležité pro soubor, jeho tvůrce, akrobaty, tanečníky, herce, ale i pro technickou složku a produkci. „Cesty, po kterých jsme šli, po kterých bychom chtěli jít a na kterých hlavně chceme být s vámi,“ říká Novák. První z cest je inspirovaná největším evropským Cirkusem Kludský, jeho stanem se třemi manéžemi pro deset tisíc lidí, největšími cirkusovými čísly a drezurami. „Láskou k řemeslu. K poezii cirkusu a cirkusové manéži. K neuvěřitelným příběhům a skutečnostem. K opravdové cirkusové magii,“ doplňuje Novák. Druhá cesta trvá již čtrnáct let. Kráčí po ní přímo soubor Cirk La Putyka a je o osobnostech, které jej tvoří. Je o multifunkčnosti a opravdovosti. Třetí cesta je ta, která se dotkla všech v posledních letech. „Opustili jsme divadla a hledali cesty k divákům. Kde všude jsme se setkali s cirkusem, tancem, divadlem? Kde všude se podařilo držet kulturu při životě? Toho diváci byli a jsou součástí,“ líčí Novák. Poslední inspirační cestou je pak přímo den, kdy návštěvníci usednou v šapitó Azyl78 a kdy je celá cirkusová rodina bude moci přivítat.

Na Cesty v šapitó Azyl78 naváže od 28. května 2023 hudebně-taneční divadelní adaptace Knihy džunglí Divadla bratří Formanů, České filharmonie a souboru DEKKADANCERS v režii Matěje Formana s hudbou skladatele Marka Ivanoviće. Vstupenky jsou rovněž v prodeji v síti GoOut.

Více informací na www.laputyka.cz nebo www.azyl78.cz.