Vývoj bojů (405. den): Rusové mají lepší letadla a chytají nás do smrtících pastí, popisují boje ukrajinští piloti

Slovenské ani polské migy situaci ve vzduchu nezmění.

Boj o pozici T u Siversku – jak dopadl.

Jak vypadal měsíc v Bachmutu a jaká je situace u Avdijivky.

I v Rusku pomáhají zraněným dobrovolníci. Zveřejnili informace o zraněních několika z nich.

Mapa dne – měsíc v Bachmutu, Avdijivka.

Videa dne – mladá generace Rusů nedává příliš nadějí na změnu k lepšímu; brutální závěr bojů o pozici T; raketa z Gradu dopadla několik metrů od vojáků, naštěstí nevybuchla; Rusové opravují Krymský most; bojiště stále ovládá bahno.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 4. dubna. Situace na některých místech už může být jiná.

Slovenské ani polské migy situaci ve vzduchu nezmění. Po Slovensku poslalo na Ukrajinu první čtyři letuschopné stíhačky MiG-29 také Polsko. Pro ukrajinské letectvo je to posila, ale pomohou jen v týlu, situaci na frontě nezmění. Ruské letectvo sice nedokázalo získat jasnou vzdušnou převahu, ale jeho výzbroj je mnohem modernější. Navíc mají Rusové několikanásobnou převahu v počtu dostupných bojových letounů a vrtulníků. To, že ji nedokázali využít, je způsobeno především ukrajinskými protiletadlovými systémy země–vzduch.

Ukrajinští piloti, kteří se zaměřují hlavně na sestřelování dronů a řízených střel, mezitím vysílají signály, že jim dochází dech. Jsou přitom sestřelováni ruskými stíhačkami.

I když mohou být taková prohlášení součástí snahy Kyjeva přesvědčit své spojence, aby poslali západní letadla, je to jen část vysvětlení. Ukrajinské letectvo je skutečně v hluboké defenzivě, a pokud nedostane modernější výzbroj, budou jeho piloti umírat bez možnosti účinně se bránit.

Minulý týden se Vývoj bojů věnoval Avdijivce, kde se ruskému letectvu podařilo získat místní převahu. Tento týden ruské zdroje informovaly o vícero úspěšných náletech, z nichž jeden údajně zničil budovu školy v Orichivě, v níž se nacházeli ukrajinští vojáci připravující se na budoucí ofenzivu.

Ani jedno nelze potvrdit, ale takové zprávy ukazují, proč je současná výzbroj ukrajinského letectva problémem. Pokud Rusové operují v místech, kde Ukrajinci nemají protiletadlové rakety, není nic, co by je zastavilo. Ruské stíhačky mají mnohem výkonnější radary a rakety s delším doletem. Představte si to jako zápas dvou boxerů, z nichž jeden má přes sto kilogramů a rozpětí paží přes dva metry, zatímco druhý neváží ani šedesát kilo a jeho pravá ruka nedosahuje soupeři ani na bradu.

„Ukrajina není schopna této hrozbě čelit,“ citují ABC News ukrajinského důstojníka, který s nimi hovořil v Kyjevě. Dva další potvrdili, že ruská vzdušná nadvláda nad frontovou linií je vážným problémem a její oslabení nejvyšší prioritou.

Situaci pro britský Telegraph detailněji vysvětlili major Vadim Vorošilov a plukovník Volodymyr Logačov. První z nich je pravděpodobně nejznámějším ukrajinským pilotem s volacím znakem Karaya. Psali jsme o něm v prosinci ve stejný den jako o krizi ruského letectva. Velmi obsáhle a otevřeně o něm tehdy hovořil vojenský web Topwar. Jeho závěry jsou do značné míry stále platné, ovšem s důležitou výjimkou stíhacího letectva.

Posádky ruských bombardérů a vrtulníků skutečně měly těžké ztráty, ale potíže Ukrajinců se týkají činnosti typů Su-35 a do jisté míry i MiG-31, které bezpečně létají nad ruským územím a odtud na dálku útočí na ukrajinská letadla.

Ruská flotila Su-35 je prakticky nedotčena. Ze zhruba 130 vyrobených kusů se za války zřítily dva.

„Dokážeme pouze bránit bojiště,“ říká Vorošilov s tím, že útočit na nepřítele už ne. Popisuje, jak ruské letectvo organizuje přepady. Způsob, jakým to dělají, sice není nijak převratný, ale je účinný právě díky výkonnější technice: „Rusové neustále mění taktiku, válka se mění. Kladou pasti. Vyšlou