Komunistický mocipán, který přežil vše včetně roku 1968. Čím se držel po celou totalitu u moci Jozef Lenárt?

Jozef Lenárt se dlouhá desetiletí držel na vrcholu moci – byl československým premiérem a vedle Husáka a Biľaka nejmocnějším slovenským komunistou. Jak říká historik Richard Pavlovič, na rozdíl od jiných politiků, kteří provedli několik veletočů, Lenárt obrátil kabát jen jednou – z přívržence komunistického bosse a prezidenta Novotného se stal rovnou normalizátorem. Jméno Jozefa Lenárta, který se narodil právě před sto lety, už asi lidem mladším čtyřiceti let moc neřekne, i když byl celá desetiletí jedním z nejmocnějších lidí v zemi, například jako československý premiér. Co to bylo za člověka?