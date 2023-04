Z ulic Prahy je parkoviště, kde menšina šikanuje většinu. Data ukazují, že podvádět se vyplácí

Naše redakce sídlí nedaleko Národní třídy, a tak máme živou zkušenost s porušováním parkovacích pravidel každý den. Chodník v Purkyňově je obsazen zásobovacími auty „na blikačky“, doručovatelé ve Spálené i přes nainstalované sloupky najíždějí na chodník, aby vyložili zboží. A téměř všechna místa v ulici jsou neustále plná – a to včetně těch vyhrazených pro zásobování.

Naštvaní jsou přitom všichni: Řidiči, kteří potřebují na místo dojet. Chodci, kterým auta zabírají veřejný prostor, i místní obchodníci, u kterých nemohou zaparkovat jejich zákazníci.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že hlavní město má příliš benevolentní ceny parkování. Jenže aby Praha mohla lépe nastavit cenovou politiku, musí zajistit, aby lidé za parkování platili a dodržovali pravidla. A v tom zatím město selhává.

Čtyři z deseti neplatí

Podívejme se na bezprostřední okolí Národní třídy. Ve Spálené je 26 parkovacích míst, která jsou z 95 procent obsazena. Jak vyplývá z interních dat Technické správy komunikací za letošní leden, která má Deník N k dispozici, v průměru čtyři z deseti aut tam stát neměly.

Jejich řidiči za parkování nezaplatili a zdarma tak zabírali parkovací místa. Stejná situace je také za rohem v Purkyňově – šest z deseti aut zde na vyhrazeném parkování stojí zdarma.

Nejedná se o ojedinělé případy – zejména v lukrativních částech Prahy část lidí cíleně porušuje pravidla. Město tyto řidiče neumí potrestat a doplácejí na to ostatní.

Lidem vadí, že část řidičů nerespektuje pravidla a parkuje si, jak se jim líbí. Jedním z těch, kteří se proti tomu aktivně ohrazují, a to jak na sociálních sítích, tak v samotném provozu, je Michal Navrátil z Prahy 1.

„Celý problém jsem začal vnímat, když jsem se po městě začal pohybovat s dětmi. Když je člověk zdravý dospělý a ještě chlap, pohybuje se jinak a překážky ani nevidí. Teď nám to dělá problémy v každodenním životě. V podstatě není den, kdy bych po cestě do školky neobcházel auta na chodníku,“ líčí své zkušenosti z centra města.

Konkrétní situace řeší přímo s řidiči nebo strážníky. Popisuje například, že každý den zabírá stejné auto prostor na přecházení kousek od školky. „Je to místo, kde denně projde třicet maminek s kočárkem. Třeba padesátkrát jsem na něj volal strážníky,“ říká Navrátil.

Čekal, jestli městští policisté auto odtáhnou nebo mu dají botičku, nikdy se to však prý nestalo.

„Nechci nikomu uškodit nebo přát, aby dostal botičku. Já chci, aby se lidé včetně mých dětí mohli po městě pohybovat bezpečně a komfortně,“ vysvětluje, proč se tématu věnuje.

Špatné parkování má své oběti

Americký urbanista a ekonom Donald Shoup z Kalifornské univerzity upozorňuje, že vymáhání pokut je naprosto zásadní věc k udržení fungování systému parkování ve městech. „Pokuty jsou nezbytné k prosazování předpisů o parkování a jejich vymáhání je důležité, protože porušení má své oběti,“ vysvětluje Shoup.

Ten se velkou část své profesní kariéry věnuje právě oblastem parkování, dopravy a veřejným financím. Nejznámější je díky knize The High Cost of Free Parking, která upozorňuje na to, jaké dopady má levné parkování na vzhled města a život v něm.

„Pokud řidič překročí časový limit, ostatní mají problém najít místo a podniky mohou trpět nízkou fluktuací (zákazníků). Dvojité parkování může blokovat celý jízdní pruh. Nelegální parkování na místě pro invalidy ještě více ztěžuje život lidem se zdravotním postižením,“ dodává Shoup.

Na invalidním vozíku se po městě pohybuje také Ema Rónová. Často musí řešit, že parkovací místa pro invalidy zabírají lidé, kteří tam stát nemají. Ještě horší je to podle ní s pohybem na chodníku.

„Lidé to znají, když někde nemohou projít s kočárkem. Jenže kočárky si lidé aspoň mohou sundat do silnice. Já se musím kolikrát v centru vracet celý blok,“ popisuje zkušenosti s auty zaparkovanými na chodníku. „My prostě nemůžeme jít jinudy. Nehledě na to, že po silnici je to občas hodně nebezpečné,“ dodává.

Velká část lidí pokuty neplatí

Deník N oslovil s žádostí o informace všech deset městských částí, které pod sebou mají systém zón placeného stání. Z odpovědí vyplývá, že pokutu za parkování loni zaplatilo