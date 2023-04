Kdy bude můj hit zase virální? Hudebníci na TikToku bojují o pozornost

Díky TikToku se tisícům umělců podařilo zviditelnit se téměř přes noc. Ze zlatého grálu hudebního průmyslu se brzy stal trojský kůň. Jak nebezpečná síť za posledních pár let revitalizuje (i ničí) hudební průmysl?

Po komplexní analýze informací o čínské aplikaci TikTok označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) síť za bezpečnostní riziko a na základě vydaného varování řada veřejných institucí zakazuje svým zaměstnancům její užívání na zařízeních s přístupem k citlivým informacím.

Státní i soukromé instituce zavádějí striktní zákazy aplikace na mobilních zařízeních zaměstnanců a doporučují odstranění aplikace i ze soukromých zařízení. Využívání sociální sítě omezují mimo jiné i média. V březnu oznámil pozastavení aktivit na účtech kupříkladu Český rozhlas.

Varování se vztahuje i na širokou veřejnost. Ta se ale sítě tak jednoduše jako státní instituce vzdávat nechce. TikTok se pro desítky milionů uživatelů ve 154 zemí světa stal běžnou výplní volného času.

TikTok se zároveň stal jedním z nejsilnějších marketingových nástrojů posledních let. S drtivou většinou aktuálních masových trendů má co do činění právě tato mladá sociální síť. Najdete tu všechno, ať už jde o recept na těstoviny, šaty zužující pas, DIY zrcadlové stěny v ložnici, nebo zázračnou podomácku vyrobenou směs na odstraňování skvrn.

Jednu ze zásadních rolí ve sdílených videích hraje podkresová hudba. Díky TikToku se tisícům umělců podařilo zviditelnit se téměř přes noc. Ze zlatého grálu hudebního průmyslu se brzy stal trojský kůň. Jak platforma za posledních pár let proměnila hudební průmysl?

Kolik si vydělá nejsledovanější tiktoker za jedno video?

O raketovém růstu obliby aplikace svědčí porovnání počtu sledujících nejúspěšnějších uživatelů platforem YouTube a TikTok. V současnosti nejsledovanější youtuber Jimmy Donaldson vystupující pod jménem MrBeast budoval svou základnu 138 milionů odběratelů od února roku 2012. Dnešního nejúspěšnějšího uživatele TikToku, tiktokera