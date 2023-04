Pointa N: Kdo relativizuje ruské zločiny, musí počítat s reakcí

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart.

Nejedlý Zemanovi ukradl křest knihy

Mysleli jste si, že s definitivním odchodem Miloše Zemana do důchodu zprávy o jeho okolí a působení na Hradě utichnou? Omyl. Exprezident a jeho spolupracovníci veřejnost nadále utvrzují v tom, jak hlubokou stopu v české politice zanechali.

Nejnovější zjištění Deníku N odhaluje, že se Zemanův neformální poradce pro ruský vliv na Česko Martin Nejedlý v letech 2019 a 2020 scházel s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou. Tím stejným Koudelkou, jehož Zeman označoval za čučkaře a roky jej odmítal povýšit do hodnosti generála.

„Celkem proběhly čtyři zpravodajsky zajištěné schůzky a omezená SMS komunikace,“ potvrdil mluvčí BIS. Nejedlý je komentovat odmítl.

Kontrarozvědka v té době varovala před narůstajícím ruským a čínským vlivem v Česku (jinými slovy, Nejedlý se činil). Připomeňme, že schůzky se konaly ještě před odhalením vrbětické kauzy – tedy odhalením zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů v roce 2014, při nichž zahynuli dva lidé.

V návaznosti na to Česká republika vyhostila několik zaměstnanců ruské ambasády v Praze, což také znamenalo konec Zemanova snu o tom, že by jadernou elektrárnu Dukovany dobudoval ruský Rosatom. V době schůzek však ještě Zeman účast ruských a čínských firem v chystaném tendru otevřeně prosazoval.

Je navýsost symbolické, že aktuální investigace přistála čtenářům Deníku N a všem uživatelům aplikace Minuta N zrovna ve chvíli, kdy vrchní redakční zemanoložka a autorka textu Zdíša Pokorná o exprezidentově odkazu debatovala s moderátorkou Renatou Kalenskou, ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským a Janem Kudláčkem, editorem zahraniční rubriky Deníku N a autorem nově vydané knihy Tohle jsme chtěli. Prezident Zeman: slova a činy (tu mimochodem můžete sehnat třeba zde).

Autor při křtu poznamenal, že Zeman po deseti letech ve funkci nezanechal Česku nic. Žantovský ale upozornil na to, že odkaz bývalého prezidenta bude sloužit především jako memento, čeho by se naše země měla vyvarovat.

Deset let je dlouhá doba na to, aby veškeré podrobnosti o této éře byly už odhaleny. Proto se všichni můžeme „těšit“, že podobné zprávy budou přicházet i nadále. Deník N s rozkrýváním okolností Zemanovy dekády rozhodně neskončil.

„Pane Trumpe, jste zatčen“

Jakmile jsme pokřtili nový přírůstek do Edice N, přišla také notifikace informující o tom, že Donald Trump byl jako historicky první exprezident USA zatčen. U newyorského soudu vzápětí prohlásil, že se cítí nevinen.

Prokuratura jej viní z toho, že před volbami v roce 2016 platil dvěma ženám za jejich mlčenlivost, aby to neohrozilo jeho šance na zvolení. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougal inkasovaly od Trumpových spojenců celkem 280 000 dolarů (zhruba šest milionů korun). Tyto peníze poté vykázal jako právní služby a nezahrnul je do nákladů kampaně.

„Donald Trump opakovaně falšoval údaje v newyorských obchodních záznamech a přiměl ostatní, aby je falšovali také. Proč to dělal? Aby zakryl zločiny související s volbami v roce 2016, jak ukážou důkazy,“ předčítal soudce z obžaloby. Hrozí ale Trumpovi reálně vězení či jiný trest? Spíše ne, ale na tuto i další otázky najdete odpovědi v tomto textu.

V souvislosti s vyhranými volbami se pár set tisíc dolarů může jevit jako zdařilá investice. Jenže když platíte lidem, abyste si tím zachránili pověst a kampaň a zfalšujete u toho účetnictví, nedivte se potom, že se o vás může začít zajímat soud.

Až v následujících měsících se ukáže, zda má obžaloba nabito natolik, aby Trumpa skutečně bylo možné z něčeho nelegálního usvědčit. Každé jednání soudu však může bývalému prezidentovi i paradoxně hrát do karet, jelikož nyní na každém kroku mluví o honu na čarodějnice.

Nebývale se mu také povedlo sjednotit republikánskou stranu, která svého exprezidenta podporuje v tvrzení, že jde o politicky motivovaný proces. Jako by američtí republikáni slyšeli, jak argumentoval Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo.

Primárky před dalšími prezidentskými volbami se v USA naplno rozjedou až začátkem příštího roku, ve stejnou dobu může vrcholit soudní proces s Trumpem. Pokud by znovu kandidoval, u části voličů mu mediální pozornost spojená se soudem může pomoci.

Svobodu Svobodovi?

Před týdnem byl David Svoboda ještě trenérem moderního pětiboje, předsedou Komise sportovců Českého olympijského výboru a především respektovaným olympionikem. Nyní je už jen trenérem. Stačilo v televizi utrousit pár nepromyšlených výroků o válce, a pryč byl respekt i funkce.

Pošlapávání svobody slova? Cancel culture? Nikoliv. Pojďme si předně říct, že není nic špatného na tom, že každý má nějaký názor. Když ale člověk zastává určitou funkci, nutně se od něj očekává, že ji bude vykonávat s co největší odpovědností a bude si vědom následků svého jednání.

Svoboda se minulý týden tak trochu ocitl mezi mlýnskými kameny. Jako zástupce ČOV měl v ČT prezentovat postoje českých sportovců (vyplývající z provedeného dotazníkového šetření) ke startu ruských a běloruských sportovců na Ukrajině. Tím, co nazýval neutrálním postojem, však ruské zločiny na Ukrajině bagatelizoval, a spíše než nejednoznačný postoj českých sportovců prezentoval svůj vlastní. Jenže jako trenér Armádního sportovního centra Dukla je zaměstnancem ministerstva obrany, tudíž vojákem z povolání.

Co se stane, když si voják z povolání pustí pusu na špacír, a navíc svými výroky zpochybní oficiální státní linii, tedy českou zahraniční politiku a postoje svého zaměstnavatele? Jistojistě vzbudí nevoli nadřízených.

Zatímco se objevují interpretace údajně přehnané reakce ministryně obrany Jany Černochové, která si Svobodu pozvala a předala mu plakát s portréty zavražděných ukrajinských sportovců (což nepochybně posloužilo jejímu PR), pětibojař v Dukle zůstává.

Nejedná se o snahu o převýchovu, jak byla schůzka také z řady stran nazývána, ale o prostý střet s realitou, která Svobodovi zjevně unikla. I proto jej ministryně hodlá vzít do Libavé na příští výcvik ukrajinských vojáků v Česku. I mezi nimi mohou být sportovci, kteří po několika týdnech odjedou bránit svou zemi před útokem kremelského agresora.

Aby se olympionik podobné situace do budoucna vyvaroval, skončil jako předseda Komise sportovců ČOV. Je zřejmé, že s blížící se pařížskou olympiádou bude otázka startu Rusů a Bělorusů čím dál palčivější. A postoj ČOV (který je mimochodem odlišný než Svobodův osobní) i jeho komisí bude nadále relevantní, tudíž by se od Svobody čekala další a další vyjádření, jichž by se však ve své dvojroli mohl dál jen těžko dopouštět.

Oblíbená argumentace zastánců totalitních režimů často zní, že sport s politikou nesouvisí a měl by se oddělovat. Pojďme si jednou provždy říct, že je to hloupost, a s touto utopickou myšlenkou skoncovat.

Znásilňování žen na Ukrajině, mrzačení civilistů a zabíjení dětí není politika. Stejně jako yperitové útoky nebo koncentrační tábory se jedná o projevy války, nikoliv politiky, byť rozhodnutí činí právě politici. Politika a válka však není totéž a význam těchto slov by se neměl zaměňovat.

Oddělovat sport a politiku je utopie, oddělovat sport a válku je nutnost, která vychází z Olympijské charty: „Cílem olympismu je zapojit sport do služby harmonického rozvoje lidstva s cílem vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti.“

Nenechme se proto odbýt argumenty, že sport a politika nesouvisí, a proto by zástupci ruského režimu měli mít možnost na olympiádě startovat. Rusku vládne diktátor, Rusko je agresor, Rusko vede útočnou válku na Ukrajině. A jeho sportovci jej reprezentují.

Když někdo tvrdí, že to tak není, nemá pravdu. Má právo na názor, ale musí počítat s tím, že nepravdy a omyly dříve či později někdo pojmenuje a daný člověk za ně musí nést odpovědnost.

Jednou větou

Naše témata

„Když podnikáte třicet let, navíc investujete v podobných oborech, je pravděpodobné, že se na některých akvizicích potkáte. Neviděl jsem ho osobně více než pět nebo šest let, dokonce ani nyní, když je v politice. Na politickou spolupráci to nemá žádný vliv,“ odmítl spekulace o možné blízkosti s Jindřichem Rajchlem také první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Havlíček koupil od Rajchla část firmy, v níž pak spolu působili. Vídali jsme se minimálně, teď vůbec, říkají oba (Jan Moláček)

„V tento den před 31 lety začalo obléhání Sarajeva. Přes 50 000 lidí bylo zraněno, 11 541 lidí bylo zabito, z toho 1 601 dětí. V každé části země školákům říkají něco jiného,“ říká v rozhovoru velvyslankyně Bosny a Hercegoviny Martina Mlinarević.

V každé části země školákům říkají něco jiného. Proč máme stále potřebu nenávidět jeden druhého? ptá se velvyslankyně Bosny a Hercegoviny (Magdaléna Feitová)



Koalice se zatím dohodla na třech klíčových změnách penzí. Konkrétně jde o nahrazení mimořádné valorizace dávkami, snížení řádného zvyšování penzí a úpravu předčasných odchodů do důchodu tak, aby byly méně výhodné a lidem se více vyplatilo zůstat v zaměstnání a dále odvádět státu důchodové pojištění.

Dávky místo valorizace. Známe první koaliční dohodu o důchodové reformě (Kateřina Frouzová, Michal Tomeš)

Zaujalo nás jinde

„Život je nekonečně zábavnější, když mu nedáváme pravidla,“ říká komik Dylan Moran. Rozhovor natáčíme po telefonu na vzdálenost skoro dvou tisíc kilometrů, Moran má hlasitý odposlech a rozjařenou náladu, já ležím v posteli s trémou a horečkou. Komik působí po telefonu stejně výstředně jako jeho nejslavnější výtvor: věčně rozcuchaný antikvář Bernard Black. Nechce si povídat o povrchních věcech, jako je obsah jeho show, raději filozofuje.

Vedoucí kulturní rubriky serveru Seznam Zprávy Jonáš Zbořil vyzpovídal irského komika a hlavního protagonistu sitcomu Black Books.

Úřad pro ochranu osobních údajů řeší podnět bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ten chce nechat prověřit, jak Ústřední vojenská nemocnice nakládala s jeho citlivými údaji. Zeman si už dříve stěžoval, že během jeho hospitalizace v říjnu 2021 vedení nemocnice vytvořilo dva „přípisy“ týkající se jeho zdravotního stavu, o nichž ani nevěděl.

Redaktorka Tereza Čemusová na serveru iRozhlas popisuje, jak se bývalá hlava státu chce odvděčit nemocnici, která mu patrně zachránila život.

Tři oblasti, v nichž chce asociace sbírat podněty, se týkají role České televize jako producenta původní tvorby, dále vnitřního rozhodování a nakonec České televize coby vysílatele pro různé cílové skupiny na různých distribučních platformách.

Publicista Filip Rožánek na serveru Lupa.cz píše o tom, že Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů chce sbírat podněty a otázky pro kandidáty na generálního ředitele ČT.

Foto dne

Nemáte nic v plánu na 6. května? Britský král Karel III. si vás takto dekorativně dovoluje pozvat na svou korunovaci do Westminsterského opatství. Společenský oděv je nutností.

