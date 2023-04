Nevěřím tomu, že se dá se starosty dohodnout, říká Rakušan ke kritice rušení poboček pošty

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Proč Česká pošta nekonzultovala záměr rušit pobočky předem se starosty dotčených měst a obcí.

Podle jakých kritérií státní podnik pobočky vybíral.

Zda na poštách nyní nehrozí ještě větší fronty než dosud.

Jestli je v plánu další vlna uzavírání poboček.

Proč jste redukci poboček oznámili tak narychlo?

Ten krok se musí v rámci ekonomické situace pošty udělat letos. Oznámili jsme to tak, aby se provozně stihly vyřešit všechny záležitosti a aby opravdu mohlo 1. července dojít k uzavření tří set poboček.

Jen chci ještě podotknout, že máme se zbylými dvěma tisíci devíti sty poboček stále nejrozsáhlejší pobočkovou síť v Evropské unii.

To oznámení bylo ale i procesně velmi rychlé, ještě to ani neprošlo vládou.

Samozřejmě jsme chtěli, aby to prošlo vládou, ale do médií unikla pracovní verze, která ani neodpovídala realitě. Na únik jsme museli reagovat, protože jsme nechtěli, aby veřejnost nebo starostové a primátoři vycházeli ze seznamu, který neodpovídal finální verzi.

Proto se pošta narychlo rozhodla tu informaci oznámit datovou schránkou všem primátorům a starostům. Oni byli první, kdo ji dostali.

Starostové si ale stěžují, že to s nimi nikdo dopředu nekonzultoval. Někteří se to skutečně dozvěděli až v pátek ráno z datové schránky. Proč jste to s nimi neřešili v předstihu?

Starostům rozumím, byl jsem starostou téměř deset let a možná právě proto, že jim rozumím, tak vím, že přijít se situací, že nějaký starosta dobrovolně nechá zrušit pobočku na svém území a dobrovolně se „podepíše“ pod rozhodnutí, že tato konkrétní pobočka bude zrušená poté, co to bylo s ním prokonzultováno, by asi nebylo úplně realistické. Nedošli