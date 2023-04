Česko-slovenské slovo týdne: veverka vs. veverička

grafika

No, neexistuje – jak se to vezme. O drevokocúrovi už se toho nadebatovalo tolik, že to slovo se svým způsobem ve slovenštině etablovalo, minimálně na metajazykové úrovni. A tak jím můžeme Slováky poštívat i nadále…

A připočtěte k tomu predátora jménem člověk („Lovecký význam veverek je ohromný. Hodnota každoročně zpracovaných kožek činí průměrně 30 % celkové roční částky našeho obchodu s kožešinami. Export bělky čítal koncem dvacátých let (v SSSR) deset milionů ročně.“), jenž taky nač přijde, to sežere.

Jak by dokázal takovému rozkošnému tvorečkovi vůbec někdo ublížit!? Ale příroda mrcha je krutá. „Uttendörfer, který důkladně zkoumal složení potravy středoevropských dravců, zjistil, že plnou třetinu potravy dravců tvoří právě veverky. Jen málokdy se veverce podaří uniknout včas obratnému dravci do stromové dutiny nebo pevného hnízda.“

Niečo o slove veverička

Ak by sme sa na slovenskej vetvičke slova veverička pružne otočili a vrátili sa z nej, hebkými labkami by sme dosiahli rázsochu praslovanských slov *věverica, *věverъka. Vzápätí by sme asi vrtko preliezli na hrubšiu vetvu slova *vě̀verь až na praindoeurópsky kmeň slova *we-wer- a odtiaľ po kôre strmhlav nadol až ku koreňu v deduplikovanej forme *wer-.

Tu by sme sa bleskovo rozhliadli: doprava, doľava a pre istotu ešte raz. Čo tu vidieť? Náš koreň vraj znamenal otáčať sa, sklápať, a v druhotnom význame variť sa, vrieť. Veru. Neposedíme, stále sa stŕhame, kamsi skáčeme a lezieme, premiestňujeme sa ako bublinky vo vriacej vode. Ak by sme sa ocitli v sále, zavrelo by to v nej.

Na dohľad sú aj ďalšie dva kmene a korene, volajú sa rovnako ako ten náš. Jeden zo susedných koreňov však azda znamenal horieť, druhý strážiť, registrovať. My predsa tiež priam letíme kmeňmi a korunami, tak ako sa šíri požiar, a popritom si všímame dianie v lese, nič nám neujde, všetko registrujeme.

Možno sa teda naša i ostatné koruny tam niekde vo výške splietajú? Alebo majú všetky tri stromy pod zemou hlbší, spoločný koreň? To sa dá len ťažko povedať, les sa do všetkých smerov stráca v prítmí. Napokon najlepšie bude neprestať liezť a skákať.

Slovák o slove veverka

Česká veverka sa na tú našu veveričku dosť podobá. Už len tým, že sa označuje zdrobnene, tak ako je to časté aj v slovenčine. A to aj vtedy, ak možno ide o váženú pani vevericu alebo zaslúžilého pána veveričiaka.

Prečo je to tak? Možno je to pre ich prudké pohyby, ktoré pripomínajú detskú spontánnosť, zvedavosť, priamosť. Česi by tiež pravdepodobne použili pôvabný výraz bezelstnost.

Biológ by nám však asi povedal, že prudké pohyby majú prozaickejšiu príčinu: v lese si veverička nemôže byť ničím istá a opatrnosti nikdy nie je dosť. Na druhej strane nie je zlé, že máme oči a jazyk, ktorými sme ochotní vidieť aj v dospelých jedincoch mláďatá, akými sme kedysi všetci boli.

Miroslav Zumrík, vědecký pracovník oddělení Slovenského národního korpusu Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV