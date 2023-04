Česká popcornová jistota sezony. Muzikál Bodyguard ukazuje, jak se v Česku chováme k divám

Rachel Marron je zpěvačka a herečka, která se zamiluje do svého osobního strážce. Ten s ní naváže milostný vztah, zastřelí člověka, který se ji snažil zabít, a potom ji zase opustí.

Milostný thriller Osobní strážce, v angličtině The Bodyguard, v roce 1992 katapultoval ke slávě zpěvačku Whitney Houston. Píseň I Will Always Love You je nejprodávanějším singlem zpívaným ženou a jeho původní autorka, americká country legenda Dolly Parton, si za první tantiémy koupila celý obchodní dům v afroamerické části Nashvillu, který přestavěla na sídlo své firmy.

Režisér Mick Jackson natočil popcornový film, který ale v kontextu žánru bizarně okořenil odkazy na umělecky významnou kinematografii, která ho ovlivnila. Rachel Marron tak třeba ve filmu natáčí videoklip ve stylu němého sci-fi Metropolis rakouského expresionisty Fritze Langa a její bodyguard Frank Farmer ji pozve na rande na japonský film Jódžinbó Akira Kurosawy. Mimochodem jódžinbó v překladu znamená tělesná stráž.

Orchestr hraje, company tančí

Osobní strážce je zase osobní film pro mě. Umožnil mi