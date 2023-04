Nejsme štváči, nikdo normální nechce, aby válka pokračovala. Ale na Rusy platí jen síla, říká Černochová

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

jak Janě Černochové bylo, když slyšela olympijského vítěze a zároveň vojáka z povolání zpochybňovat ruskou agresi na Ukrajině,

co může udržet podporu Čechů napadené Ukrajině,

jak rychle může vláda rozhodnout o nákupu bojových letounů F-35,

proč vázne zakázka na izraelské radary,

jestli jí jako člence vlády vadí přehmaty, kterých by se kabinet mohl vyvarovat.

Po nedávných vyjádřeních pětibojaře Davida Svobody, který zpochybňoval ruskou agresi, jste oznámila, že s vámi pojede na Libavou, aby se tam mohl potkat s cvičícími ukrajinskými vojáky. Už víte, kdy pojedete?

Jen trpělivě vysvětlím, jak jsme se do té kauzy jako ministerstvo dostali. Byli jsme po jeho výrocích tázáni, zda se tak má voják vyjadřovat, a jak to, že je ministerstvo nečinné. Distancovali jsme se a dohodla jsem se s plukovníkem Pavlem Bencem, ředitelem Dukly a jeho přímým nadřízeným, že sem pana Svobodu pozveme a že si ho vyslechneme. V tu chvíli jsem nemohla novinářům přesně říct, jaký bude postih, nejsem chodící encyklopedie zákonů.

Setkali jsme se v této kalendáři, předala jsem mu jedno z těchto (ukazuje k pohovce) pare fotografií ukrajinských sportovců zabitých ve válce – během víkendu bohužel přibyli další – a on se hned v první větě za ten výrok omluvil. Ta hysterie, že jsem trestající inkvizitorka…

Jen řeknu, že my jsme nic takového nenapsali.

Vím, že ne, a jsem ráda, že to můžu vašim čtenářům vysvětlit. Dohodli jsme se, že pojedeme na Libavou, až tam bude třetí turnus ukrajinských vojáků a až se trochu aklimatizují. Přece jen tam mají hlavně cvičit na boj v první linii. Až tam pojedeme, vezmu s sebou opět zástupce okolních municipalit, tu možnost dáváme vždycky, aby viděli, že se tam nešíří ani tuberkulóza, ani tyfus, ani pohlavně přenosné choroby. Že to je standardní výcvik jako kdekoliv v ČR. Jen tihle lidé povedou v první linii boj s ruskými vojáky, kteří napadli jejich zemi.

Myslíte tedy, že tam přijedete třeba v řádu týdnů?

To musí říct armáda, podle výcvikových plánů.

Jaký na vás dělal David Svoboda dojem, když jste s ním mluvila?

Řekl, že není žádný propagátor Putina. Že si neuvědomil, že je ve dvojité roli vojáka z povolání a zároveň reprezentanta, sportovce. Že část sportovců má možná na účast ruských a běloruských sportovců na olympiádě svůj názor, on do ní patří, ale že si neuvědomil, že je to prezentace politických názorů a že si to sám vyhodnotil tak, že by bylo lepší, kdyby z komise sportovců odešel. Poděkovala jsem mu za to.

Já jsem četl rozhovor na Seznam Zprávách, kde říkal, že neví, kdo je agresor, protože nemá žádné informace. To se vám asi neposlouchalo úplně lehko.

Ten poskytl před setkáním se mnou. Ale neposlouchalo. Neposlouchal se mi lehko ani