Dobrá zpráva pro vládu. Strop na energie bude stát nejspíš mnohem méně, než se čekalo

Tuzemská státní kasa se propadá do čím dál většího minusu. Od ledna do března stát hospodařil s rekordním schodkem 166,2 miliardy korun. Loni byl deficit za první tři měsíce roku o celých 107 miliard nižší.

Podle schváleného rozpočtu by schodek za celý rok měl dosáhnout 295 miliard korun. Pokud by ale Fialova vláda pokračovala v současném tempu zadlužování, deficit by ke konci roku stanovenou částku výrazně přesáhl.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) může za březnový rekordní schodek více než 100 miliard korun, které bylo třeba vynaložit navíc na „sociální dávky, pomoc lidem s energiemi, splátky úroků ze starých dluhů, ale také na vyšší investiční aktivitu státu“.

„Řada oblastí v čele s regionálním školstvím, sociálními službami či vědou a výzkumem je také aktuálně ve srovnání s loňským provizoriem výrazně předfinancována. Ve druhé polovině roku očekávám zlepšení hospodaření a mou prioritou zůstává dodržení rozpočtovaného schodku 295 miliard korun,“ dodal Stanjura. Podle něj bude rozhodující, kolik stát nakonec vydá za zastropování cen energií a kolik vydělá na windfall tax a na odvodech z mimořádných tržeb výrobců elektřiny.

Od ledna do konce letošního roku je cena elektřiny pro domácnosti i firmy zastropovaná na částce 6000 korun za megawatthodinu, tři tisícovky za MWh je nejvyšší přípustná cena u plynu. Rozdíl mezi tržní a zastropovanou cenou energií dodavatelům proplácí stát na základě speciálně vytvořeného kompenzačního mechanismu.

Podle původního odhadu vlády z konce loňského roku by měl stát na kompenzacích za zastropování energetickým podnikům vyplatit 170 miliard korun. Další odhad ministerstva průmyslu z přelomu roku hovořil o zhruba 200 miliardách, Energetický regulační úřad (ERÚ) v lednu celkovou sumu odhadl dokonce až na 242 miliard.

Konečná částka ale bude podle všeho výrazně nižší. Elektřina a plyn totiž na burze zlevňují, což se promítá i do nabídek dodavatelů. Prakticky všechny hlavní firmy na trhu už domácnostem nabízejí nové tarify s cenou pod vládním stropem. A když je cena pod stropem, stát nemusí kompenzace hradit.

Dodavatelům se kompenzace průběžně proplácejí formou záloh. Jejich výši určuje ERÚ na základě podkladů, které mu energetické firmy posílají. „Z údajů za první tři měsíce vyplývá, že tyto zálohy byly méně než