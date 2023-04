Studio N: Pane Trumpe, jste zatčen

Donald Trump se zapsal do dějin USA dalším prvenstvím: ještě nikdy před ním nebyl bývalý americký prezident zatčen, obžalován z trestného činu a zbaven svobody. Donald Trump to vše stihl během 57 minut v budově manhattanského soudu v New Yorku. Podrobnosti probírá Filip Titlbach ve Studiu N se zpravodajkou Deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou.