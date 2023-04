Musoleum, turistická atrakce pro šovinisty? David Černý umí upoutat pozornost a chce ji za každou cenu

Způsob sebeprezentace Davida Černého je už více než třicet let stejný a pamětníkům z oboru nestojí za mrknutí oka. V jednadvacátém století a právě teď je ale egomanský projekt stárnoucího bílého muže skvělou příležitostí, jak se rychle (pokolikáté už?) zviditelnit.

V mediálním prostoru stále ještě doznívají diskuse kolem umělcova gigantického objektu ženské postavy Lilith v Karlíně. Ta byla postavená ve spolupráci s developerskou společností Trigema, která rovněž v okolí bývalého lihovaru staví projekty v hodnotě čtyř miliard korun.

Architektonické studio Davida Černého Black n‘ Arch s Trigemou úspěšně spolupracuje a rekonstrukce lihovaru je jednou z jeho realizací. Ženu v Karlíně napadají (podle Černého) především levicově zaměření kritici, tudíž jim za to Musoleum nabízí vstupenky dražší než běžným návštěvníkům.

Toto poněkud prvoplánové gesto je ovšem také součástí PR strategie. „Je to privátní muzeum, a tak si můžu dělat, co chci,“ říká David Černý a dodává „je to