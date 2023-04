Aréna N: Neumím definovat, co je to dezinformace, říká vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar

Pozor, všechno, co tam máte, může být použito proti vám. Tohle by řekl vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar jako rodič dětem. A nejde jen o čínskou aplikaci TikTok, před kterou varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ale třeba i o Facebook. Pojar by ale nevěřil ani Telegramu, který vznikl v Rusku a o němž se tvrdí, že se do jeho skupin nedá dostat. Nevěřte tomu, že je něco neprůstřelné. Není nic, co by bylo neprůstřelné. Záleží na tom, kdo střílí. Jsou tací, kteří se mohou dostat všude, říká vládní poradce.