Vývoj bojů (404. den): Povýšený a odvolaný. Rusové vyměnili generála nepochopitelných ofenziv

Putinem povýšený. Padesátiletý Rustam Usmanovič Muradov naplňoval přesně takovou představu generála, jakou znáte z protiválečných filmů: na jedné straně nekompetentní s minimální úctou k životům vojáků, na druhé straně krytý kontakty na nejvyšších místech.

Muradov převzal začátkem října velení ruského Východního vojenského okruhu a zodpovídal za operace v Doněcké oblasti na jihovýchodě Ukrajiny. Od minulého týdne se ale sociálními sítěmi šířily zprávy, že ho Moskva poslala „na dovolenou“, až v pondělí odpoledne deník The Moscow Times informoval, že ve funkci skončil.

„Muradov byl odvolán, protože to byl šílený idiot, který dokázal nařídit vojákům, aby šli na jistou smrt. Hodně lidí si na něj stěžovalo,“ citovaly The Moscow Times zdroje z Východního vojenského okruhu.

Muradovovi přisuzovali vinu za opakované porážky ruské armády u Vuhledaru, zatímco prezident Putin mu ještě v polovině února udělil hodnost generálplukovník – povýšení mu na ceremonii předal ministr obrany Šojgu.

Tento díl Vývoje bojů věnujeme primárně Muradovovu příběhu, který ilustruje i poměry na nejvyšších úrovních ruské armády.

Rustam Usmanovich Muradov, the Russian commanding officer and epic loser from Vuhledar, gets his promotion to Colonel General while the soldiers from his brigade decompose the very moment in the fields of Vuhledar.

Apparently, the very embodiment of Russian honor. I rest my case. pic.twitter.com/z1pQYoSWyd

— (((Tendar))) (@Tendar) February 20, 2023