Dnes „přezabijeme“ jednu diskusi, zítra už ani nevíme, o čem byla, a s vervou se vrháme do jiné. Třeba o dětech v bistru

Komentář Ondřeje Štindla: Velkou část virtuálního prostoru, spoustu papíru a i nějaký ten vysílací čas zabrala v uplynulých dnech debata o pravidlech pro dětské návštěvníky pražského bistra Marthy’s Kitchen. Podobné absurdně zveličené spory jsou v českém veřejném prostoru obvyklé. Není to ale tak, že by tou expanzí do krajnosti ztrácely smysl, jistým způsobem ho naopak naplňují.