Síkelovu ministerstvu chybí experti. Naše pomoc se mu v krizi hodila, říká premiérův energetický poradce z firmy EY

Co se v rozhovoru mimo jiné dočtete:

Proč se Česko u zastropování nevydalo cestou Slovenska?

Z jakého důvodu řešení energetické krize za ministerstvo průmyslu z velké části přebrali experti najatí zvenčí?

Proč nebyly cenové stropy nastaveny níže?

Ceny elektřiny a plynu na burze se drží relativně nízko, hlavní dodavatelé stlačili své nabídky pod vládní strop. Znamená to, že jsme z energetické krize venku?

Já doufám, že ano.

Co mají spotřebitelé čekat od příští topné sezony? Vrací se znovu obava z nedostatku plynu, nebo toto riziko už pominulo?

V rekordně krátkém čase se podařilo vybudovat dodatečné kapacity na zpracování zkapalněného zemního plynu, které jsou schopné nahradit dřívější dodávky prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Můžeme tak říci, že jsme schopní výpadek ruského plynu plně nahradit.

Vždycky může samozřejmě nastat nějaká nepředvídaná situace na straně technické infrastruktury. Pozitivní ale je, že tato zima byla velmi mírná, takže nám zůstaly relativně naplněné zásobníky plynu. To znamená, že nebude tak velký problém je doplnit na plné úrovně. I kdyby nastal nějaký krátkodobý výpadek v dodávkách, zásobníky by měly být stabilizátorem pro budoucí zimu.

Už padla zmínka o tom, že se dodavatelé s cenami dostávají pod strop. Jakou strategii byste doporučil domácnostem, kterým teď končí fixace a poohlížejí se po nových dodávkách elektřiny nebo plynu?

Já bych asi ještě chviličku počkal. Pořád ještě vidíme trend drobného poklesu cen. Na druhou stranu není možné spoléhat na to, že by se třeba ceny elektřiny vrátily na úroveň 60 eur (1405 korun) za megawatthodinu (nyní je burzovní cena proudu kolem 150 eur, tedy 3500 korun, pozn. red.). Je pro to několik důvodů.

Plyn, od kterého se cena odvozuje, už nebude za méně než dvacet eur, jak býval. Stát bude 40 a více eur (937 korun). Pak je tu ještě emisní povolenka, která dnes elektřinu v Evropě velmi prodražuje. S cenovou úrovní povolenky kolem 80 nebo 90 eur na MWh nás to u elektřiny automaticky dostává nad 100 eur (2340 korun) za megawatthodinu. To je podle mě minimální úroveň, pod kterou cena asi fundamentálně nemůže klesnout.

Když si představíme, že cena elektřiny na rok 2025 se dnes prodává někde nad 100 eury a přidáme si k tomu zhruba