Rusko je říše zla a nejlepší obranou je mít z ní strach

Když Ronald Reagan v roce 1983 nazval Rusko „říší zla“, zdálo se mi to přehnané. Neměl jsem Rusy rád, protože nás okupovali, ale komunistický režim byl v té době v Rusku relativně měkký. Takhle říše zla nevypadá, pomyslel jsem si tehdy.

Policie by v roce 1983 nepřišla do školy pro desetiletou Varju za to, že si kreslí americkou vlajku, mimo jiné proto, že učitelka by ji neudala. Politických vězňů bylo řádově méně než dnes a do kin měl už zanedlouho jít film Pokání, který zobrazoval Stalina jako zločince.

Ale Reaganova slova se dokonale hodí na Rusko v roce 2023, kdy vládne Vladimir Putin, stejně jako se hodila na období, kdy vládl Stalin.

Varja si v září loňského roku dala na svůj profil na sociálních sítích ukrajinský symbol. Přišla si pro ni policie a její matka kvůli tomu strávila hodiny u výslechu. Ještě hůř dopadla dvanáctiletá Maša, kterou poslali do dětského domova za kresbičku s ukrajinskou vlajkou a její otec dostal dva roky natvrdo. Rusové začali udávat „zrádce“ masově.

Tak tomu bylo i za Stalina. Jak řekl ruský spisovatel Sergej Dovlatov: „Stále proklínáme jen Stalina, ale kdo napsal ty čtyři miliony udání?“ Byli to Rusové. Za loňský rok dostala ruská policie 284 tisíc udání od občanů, píše list Financial Times.

Falešný car

Chtěl bych se dožít dne, kdy z Ruska nebudu mít strach, zatím se ale každý den namáhavě vyrovnávám s tím, že se mi to možná nepodaří. Jistou útěchou je pro mě alespoň to, že nejsem Rus, to bych totiž měl strach ze sebe samého.

Rusové si zničili svou kulturu i budoucnost. Jak říká ruský spisovatel žijící v exilu Michail Šiškin pro deník The Guardian: „Po celý život jsem cítil