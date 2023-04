Armádní výcvik pro následnici trůnu. Mladou španělskou princeznu Leonor čeká tříletý kurz na zemi, na vodě i ve vzduchu

Naučí se řídit cvičná letadla a možná také létat s helikoptérou, poplaví se po moři, bude zdolávat vysoké vlny a v maskáčích pozná odvrácenou tvář života v armádě. Ne, to není výcvik profesionálního vojáka, který by po zbytek života nosil dobře padnoucí uniformu, ale teprve sedmnáctileté drobné dívky s nesmělým úsměvem. Její jméno je Leonor de Borbón y Ortiz, je nejstarší dcerou španělského krále Filipa VI. a jednou po něm usedne na trůn Španělského království.

Mladá dívka od září nastupuje na tříletý výcvik ve vojenské akademii. Tím prošel její dědeček, bývalý král Juan Carlos I., i její otec Filip VI., který absolvoval v roce 1988. Po Filipovi jednou Leonor převezme nejen královskou korunu, ale i funkci vrchní velitelky ozbrojených sil. Proto musí sama poznat, jak vypadá život v armádní uniformě, a osobně se seznámit s lidmi, kteří budou zastávat klíčové funkce v době, kdy se chopí žezla nad Španělskem.

Zpráva o tom, že Leonor nastoupí na vojenskou akademii, vyvolala ve Španělsku otázky, zda je v 21. století podobný výcvik vůbec nutný. Tamní ministryně obrany Margarida Robles doufá, že princeznin výcvik zvýší zájem žen o vstup do profesionální armády.

Španělsko je přitom v Evropě jedinou monarchií, v níž je stále zachována mužská primogenitura. To znamená, že pokud by se ještě králi narodil, nebo se objevil jeho žijící syn, dostal by přednost a usedl by na trůn místo Leonor (ta je proto zvána tzv. domnělou dědičkou). Počítá s tím článek 57, odstavec 1 španělské ústavy z roku 1978. O možné změně se mluví dlouho, ale pokud by ji vláda chtěla provést, musela by