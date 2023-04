Financial Times: Jak Putinova válka zničila zlatý věk ruské kultury

Loni v březnu zavolal Olegovi do práce úředník z ruského ministerstva kultury. Ředitel divadla měl v tom odlehlém koutě Sibiře jménem vlády požádat své herce o natočení videoprohlášení na podporu prezidenta Vladimira Putina a jeho „speciální vojenské operace“ na Ukrajině. „Ne,“ zareagoval Oleg, aniž se nad žádostí zamyslel. „Do toho se nikomu u nás nebude chtít.“

Upřímný a energický ředitel s dlouhými vlasy staženými do uzlu přijel z Moskvy do tohoto odlehlého koutu Sibiře, aby z místního divadla udělal jednu z největších kulturních institucí v zemi. O čtyři roky později si byl Oleg jistý, že může mluvit jménem celého svého kolektivu.

Vypuknutí války jím otřáslo a vyděsilo jej. Byl přilepený k telefonu, přeposílal petice a fotografie rozbombardovaných budov na Ukrajině. Dál chodil každý den do práce, fungoval na autopilota, ale z představení, která večer co večer hráli, mu bylo čím dál víc zle. Nejhorší byly komedie. Diváci se na ně začali hrnout, pokaždé měl vyprodáno. „Lidé nejenže chodili do divadla, ale najednou jich chodily davy, jako by je zachvátila masová hysterie,“ vyprávěl mi Oleg o prvních týdnech války. „Nikdy jsem neviděl, že by se diváci takhle smáli. Bylo to něco jako pominutí smyslů.“

Přesto se donutil