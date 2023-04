Zatímco Francií zmítají protesty, členka vlády pózovala pro Playboy a Macron poskytl rozhovor dětskému časopisu

Prezident Emmanuel Macron dal koncem března rozhovor komiksovému časopisu pro děti Pif Gadget, ve kterém odpovídal na dotazy dětí, co má na své práci rád a co by se stalo, kdyby se rozhodl ze svého postu odejít. Dětem dal i rady, jak se stát prezidentem republiky.

Podle jednoho z kritiků tohoto kroku, fejetonisty Davida Desgouillese v Le Figaro, by jeho vystoupení Francouzi mohli brát jako snahu vyhýbat se kontaktu s pracujícími, kterým nejvíce vadí zvýšení odchodu věku do důchodu z 62 na 64 let. Týden před rozhovorem v dětském časopise Macron promluvil o reformě shodou okolností ve speciálním televizním rozhovoru, který se vysílal hodinu po poledni, takže jeho vyjádření k zásadnímu tématu hýbajícímu celou společností mohli sledovat především ti, kteří nepracují. Může to pak působit, jako by se Macron obracel ke všem kromě těch, kteří pracují.

Prezidentovo vystoupení v dětském časopisu vyvolalo na sociálních sítích i vlnu ironických a posměšných příspěvků. „Po (časopisu) Pif Gadget je