Válečná stezka: Únik informací jako šance poznat, co jsme o válce nevěděli a jaké zdroje měly pravdu

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Zatímco fronta zůstává statická, to nejzajímavější se v uplynulých dnech odehrálo na zpravodajském poli – řeč je samozřejmě o úniku tajných materiálů odhalujících, co o válce ví americká zpravodajská komunita a jak se Ukrajina připravuje na protiútok.

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Je první obětí války pravda? Bývalý olympionik David Svoboda nedávno v ČT zmínil výrok, který zní líbivě a pravdivě. Ve válce má každá strana motivaci zveřejňovat o sobě jen informace (a někdy i výmysly), které slouží jejímu cíli zvítězit.

Autorství výroku je připisované Hiramu Johnsonovi, republikánskému guvernérovi Kalifornie a pozdějšímu senátorovi za tento americký stát. Johnson byl izolacionistou, oponoval zapojení USA do první světové války, v níž vítězství spojenců umožnilo mimo jiné vznik Československa, a byl proti americkému vstupu do války i v roce 1939 – s postojem, že (američtí) Židé by rádi bojovali proti Hitlerovi do posledního Američana a proti nim stojí nezanedbatelné množství „těch z nás, kteří myslí na svou zemi“.

Líbivé výroky zkrátka někdy mají autory s motivacemi, které je dobré znát. Otázka každopádně je, jak vážně můžeme uniklé dokumenty brát. Například ohledně