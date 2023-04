Muži volí muže a vybírají jen z mužů, říká sociolog o postavení žen v českém sportu

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Proč je zastoupení mužů a žen v českém sportu tak nevyvážené?

Existují v Česku sporty, kde je ve vedení více žen než mužů?

Jak se v tomto kontextu projevuje, že jen menšina českých mužů chodí na rodičovskou?

Co by mohlo většímu zastoupení žen v českém sportu pomoct?

Odráží osazenstvo schůzky z minulého týdne na půdě Národní sportovní agentury, jíž se během jednání o podpoře ženských národních týmů účastnilo 14 mužů a dvě ženy, realitu českého ženského sportu?

Je to stav, který odráží realitu možná i světového řízení sportu s výjimkou několika málo zemí, jako je například Nový Zéland a Skandinávie. Tam jsou poměry žen trochu lepší, ale v drtivé většině zemí a u nás obzvlášť jsou v rozhodujících pozicích zpravidla muži.

Je to podobné, jako tomu dřív bývalo v politice. Teď už se to do jisté míry změnilo, ale ani tak tam nejsou ženy a muži zastoupeni poměrně, tím pádem ani jejich potřeby a společenská témata. Je to ale docela běžný jev.

V řízení sportu existují dvě linie. Jednou jsou zástupci, schválně mluvím v generickém maskulinu, toho sportu volení členstvem na různých okresních, krajských i národních rovinách. To jsou většinou dobrovolné, byť výkonné pozice.

Druhá linie: Velké svazy dělají ještě to, že si někoho najímají na kontrakt a mají své zaměstnance. To jsou často tajemníci a sekretáři, kteří reálně do velké míry ten sport řídí.

Mezinárodní výzkumy ukazují, že