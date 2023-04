Nasaďte si sluchátka, nechte se pohltit binaurálním zvukem a prožijte taneční rituál

V kontextu tvorby souboru jde o několikátý projekt, který experimentuje s formou a pohybuje se na hraně žánrů. Soubor Spitfire Company je jednou z nejúspěšnějších českých uměleckých skupin, tvoří projekty na pomezí fyzické akce, experimentu a tance. V čele souboru stojí dvojice režisérů a choreografů Petr Boháč a Miřenka Čechová.

Oba mají za sebou mezinárodně velmi úspěšné projekty. Například nezapomenutelnou multižánrovou performanci s názvem One Step Before the Fall v podání zpěvačky Lenky Dusilové a tanečnice Markéty Vacovské, která tematizovala boj, vyčerpanost a projevy Parkinsonovy choroby.

V představení Antiwords se zase soubor nechal inspirovat hrou Audience Václava Havla. Prostředky fyzického divadla s obrovskými celohlavovými maskami přinesly do Havlova díla