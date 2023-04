Neviditelná ČSSD hledá cestu z krize. Experti: Všude je obsazeno, ale beznadějné to není

Sociální demokraté chystají na červen volební sjezd, na kterém by měl Michal Šmarda obhajovat post předsedy. Současně strana připraví plán návratu do Sněmovny. Její pozice je ale horší než před 33 lety, kdy stranu zachraňoval Miloš Zeman.

ČSSD je nejstarší stranou v zemi. Právě nyní slaví 145 let od svého založení: 7. dubna 1878 se v břevnovském hostinci U Kaštanu konal ustavující sjezd této strany.

Důležitější než oslavy výročí však bude pro sociální demokracii červnový volební sjezd. Bude na něm hledat cestu, jak získat čtvrt milionu dalších voličů a vrátit se zpátky do poslaneckých lavic. Zda to bude s nynějším předsedou Michalem Šmardou, není jisté. Také o jeho pozici a obsazení křesel místopředsedů totiž budou delegáti sjezdu hlasovat.

O tom, že ČSSD v následujících týdnech zřejmě dokončí proměnu, mluví Šmarda poměrně otevřeně. „Nemyslím, že bychom se měli vzdát možnosti jít vpřed a sázet na nostalgii lidí a vracet se o dvacet třicet let zpátky. To určitě ne. Sociální demokracie by měla aspirovat na to, aby měla minimálně půl milionu voličů. Pokud to sama nezkazí a nezačne dělat hlouposti, vrátí se v příštích volbách do poslanecké sněmovny,“ věří nynější předseda.

Například politolog Josef Mlejnek jí ale moc šancí nedává. „Nemají to vůbec lehké, protože všude je obsazeno a hnutí ANO má stále velký potenciál. Ta jde vládě po krku a používá sociální notu, že vláda ožebračuje prosté lidi. To bych čekal, že bude dělat spíše ČSSD,“ vysvětluje.

Špidla věří, že se voliči vrátí

Podle posledního průzkumu agentury Kantar CZ podpora respondentů této levicové strany narostla od loňského září o dva procentní body na 4,5 procenta. Podle Medianu se kolem pěti procent drží již delší dobu. Bývalý premiér a předseda strany Vladimír Špidla tvrdí, že je jen na sociálních demokratech, jestli výsledky posunou výš. „Když budeme mít jasnou sociálnědemokratickou profilaci, nebudou se voliči koncentrovat na nějaké náhradní směry a vrátí se k nám. Hnutí ANO je v tomto bezobsažné a nesmíme zapomenout, že Andrej Babiš je