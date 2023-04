Na změně názvu se lidovci neshodnou. Řeší další směřování strany

První místopředseda lidovců Jan Bartošek řekl v podcastu PoliTalk na serveru Novinky.cz, že by mu byla sympatická změna názvu strany. „Mně to připadá velmi zajímavé z jednoho prostého důvodu – náš zakladatel monsignore Jan Šrámek byl kněz, farář a ani on nás při našem vzniku nepojmenoval jako křesťanskou stranu. My jsme vznikli jako lidovci, jako Československá lidová strana,“ vysvětlil Bartošek svůj postoj.

Místopředseda Sněmovny v rozhovoru také nastínil, že v úvahu připadají názvy jako Lidová strana či Lidovci. Taková změna by podle něj neznamenala odklon od křesťanských hodnot. „Na nich stojí celá Evropa, Česká republika. Z toho jsme vzešli, to je naše kultura, z toho nemůžeme couvnout, protože bychom couvli z něčeho, z čeho jsme vyrostli jako stát, národ. Neznamená to opustit hodnoty, ale znamená to rozšířit portfolio věcí a mít ho mnohem pestřejší,“ doplnil.

Deník N zjišťoval, co si o Bartoškově nápadu myslí zástupci KDU-ČSL. Někteří