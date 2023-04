Postavit rozum proti emocemi zmítané většině má smysl, i když úspěch není na dosah, ukázal Masaryk během hilsneriády

Seriál Přepište dějiny: „Chci podle sil svých odčinit hanbu naší žurnalistiky, která lživým a štvavým líčením aféry Dreyfussovy připravila nám českou a rakouskou dreyfussiádu, jak veřejný žalobce sám a docela správně proces polenský nazval.“ Těmito slovy začal v roce 1899 Tomáš G. Masaryk svoji brožuru o nutnosti revize polenského procesu s Leopoldem Hilsnerem. Okolnosti více než 120 let starého případu jsou všeobecně známé a snadno dohledatelné, takže se jimi nebudeme zdržovat. Podstatná je Masarykova role v celé věci a to, proti čemu vlastně šel a za co se bral.

Už první větou ťal do dvou zásadních motivů případu vraždy Anežky Hrůzové. Jednak ta „hanba naší žurnalistiky“. Masarykova doba, asi jako každá, která je provázena masovými médii, měla své noviny seriózní i ty pokleslé. Co ale bylo zvláštní, jak moc těch i těch naskočilo bez uvažování a zpochybňování na údajný antisemitský motiv případu. Hilsner se svými nikdy neodhalenými souputníky prý zabil křesťanskou pannu, aby získali krev do macesů. I tehdy byl čas Velikonoc. Proč novináři psali už ve fázi vyšetřování o rituální vraždě a o vině div ne celého světového židovstva? Protože tomu věřili? Nebo jen proto, že to publikum chtělo a náklady listů letěly nahoru? To i to byla v Masarykově vidění hanba, nebo aspoň hanebnost.

A pak je tu