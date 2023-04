Pointa N: Konec finské průkopnice a dějinná úloha ping-pongu

Finská premiéra Sanna Marin končí, její sociální demokracie prohrála ve volbách. Mezinárodní popularita nemusí být pro úspěch v domácí politice zásadní. Pokračuje debata o účasti ruských sportovců v mezinárodních soutěžích, vstupují do ní i Češi, někteří z nich ne zrovna šťastným způsobem. Nemělo by to ale vést k přehnaným reakcím.