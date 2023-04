Nesmrtelní Lovci mamutů. Co vlastně víme o Eduardu Štorchovi?

Kdyby dokument Eduard Štorch, lovec mamutů vznikl v zahraničí, byla by to událost. Jedna z nejpozoruhodnějších osobností české literatury, archeologie i pedagogiky měla život, který by samotný vydal na román. V podání podfinancované České televize, kde jsou dokumenty, co se rozpočtu týče, až na posledním místě, to ale dopadlo jako vždycky. Nový dokument Josefa Císařovského nazvaný Eduard Štorch, lovec mamutů vysílá ve středu od 20.15 ČT Art.