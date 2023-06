Unesou naše mosty tíhu nových tanků? Zkoumali jsme, jak obstojí Leopard v boji s letitým mýtem

Avizované jednání o nákupu německých tanků Leopard 2A8 oživilo i léta tradovaný mýtus, že české mosty neunesou těžké západní tanky. Zkoumali jsme, co je na tomto tvrzení pravdy. Ve zkratce řečeno –⁠ dříve povolil mýtus než mosty.

Tvrzení, které se čas od času zejména na sociálních sítích v souvislosti s výběrem nových tanků objevuje, zní zhruba takto: mosty ve východní Evropě jsou stavěné na lehčí sovětské tanky T-72, těžší západní pancéřované stroje neunesou.

Podle toho, jaká verze je zrovna v kurzu, se někdy dodává, že to byl záměr, aby Západ nemohl dobýt území států Varšavské smlouvy. Do příběhu o pasti na západní imperialisty ale trochu nesedí, že mnoho mostů je výrazně starších či mladších než z let 1948 až 1989.

Pravdou je, že tanky sovětské a později ruské konstrukční školy bývaly historicky –⁠ včetně generací tanků ze studené války –⁠ obecně o něco lehčí než jejich západní protějšky. Západní tanková škola už před lety vyrazila cestou důrazu na ochranu osádky, ruská spíš cestou menšího profilu a obtížnější zasažitelnosti, ale i snazší masové výroby. Tanky ale celkově v průběhu let těžknou: rostoucí výkon zbraní si žádá lepší pancéřování, rostoucí výkon motorů to pancéřování umožňuje uvézt.

V Česku je řada mostů, před nimiž zákazová značka zapovídá vjezd vozidlům, která zapadají do úvahy z prvního odstavce.

„V žádném případě“

Armáda ale na otázku, jestli jsou mosty a jejich únosnost z hlediska plánování obrany a výběru tanků hlediskem, odpovídá jasně: „Ne, v žádném případě,“ řekla Deníku N její mluvčí Vlastimila Cyprisová.

Tiskové oddělení také odpovědělo, že příběh o mostech stavěných „na lehčí tanky“ se