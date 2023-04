Playlist Deníku N a březnové hudební události: z mrtvých vstal i Kurt Cobain

Písničkářka Amelie Siba, držitelka ceny České hudební akademie a ceny hudební kritiky, po dvou letech vydává třetí desku Gently Double A. Výrazné tuzemské nahrávky vydali během března také P/\ST, MC Gey a metastavy.

Vítězka prestižního ocenění Grammy, kolumbijsko-americká zpěvačka Kali Uchis slaví úspěch s dlouho očekávanou deskou Red Moon In Venus. A americký rapper Tyler, the Creator vydal rozšířenou verzi alba Call Me If You Get Lost.

Hrdě sdílené emoce

Písničkářka Amelie Siba svými zhudebněnými niternými zpověďmi, zkoumajícími jak vztahy k druhým, tak k sobě samotné, uhranula hudební kritiky i publikum a sklidila řadu ocenění. Dva roky po úspěchu desky Love Cowboys vydává svou již třetí desku Gently Double A.