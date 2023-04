Kvitová: „Je chyba, že Wimbledon pustil Rusy znovu do hry,“ říká čerstvá vítězka Miami Open

„Jsem hrdá, že jsem to ve svém věku dokázala vyhrát,“ řekla Petra Kvitová po vítězství v Miami Open. Únava na ní byla ale znát jen chvíli. O pár minut později už stála na pódiu s kapelou Kool & The Gang, které tam přinesla ukázat i svoji první zdejší a za celou kariéru už 30. turnajovou cenu.

Už v prvních minutách bylo v publiku sobotního finále turnaje Miami Open znát, že čeští fanoušci si nenechali historický boj Petry Kvitové o titul ujít. Každou chvíli se mezi míčky ozývaly výkřiky s jejím jménem nebo povzbuzující variace „Petro, to dáš! Dneska to vyhraješ!“

Ačkoliv to během náročné hry nedávala ani trochu najevo, velmi dobře jejich slova vnímala. A když o necelé dvě hodiny později držela v ruce vítěznou vázu shodou okolností české firmy Lasvit, byli Češi a jejich fandění mezi těmi, komu za své vítězství s dojetím poděkovala.

„Vidím tady také české vlajky a slyším češtinu. Moc vám děkuju za podporu i za to, že jste se dívali. Opravdu to pro mě hodně znamená,“ řekla anglicky a čeští fanoušci jí to ze stadionu oplatili extatickým křikem a potleskem. „Děkuju vám moc,“ dodala ještě česky. Napsala tím další díl svého životního příběhu, jehož nejnovější vývoj by ještě před