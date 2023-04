„Češi moc často v publiku nebývají, takže když jsem viděla českou vlajku a slyšela češtinu z několika stran, bylo to moc milé,“ řekla Petra Kvitová Deníku N na turnaji ve floridském Miami. Těsně před tím vyhrála zápas proti rumunské tenistce Soraně Cirstea a poprvé v životě postoupila v Miami Open do finále.

Viděla jsem v publiku českou vlajku, udělalo mi to velkou radost, říká Petra Kvitová před finále v Miami

Petra Kvitová je ve finále turnaje, který ještě nikdy nevyhrála. Na kurt proti Kazachstánce Eleně Rybakině nastoupí dnes po 21. hodině. Jak řekla Deníku N, bude vyhlížet české fanoušky, kteří ji během zápasů přišli na stadion Hard Rock vybaveni českými vlajkami podporovat.

„Dneska obzvlášť křičeli, tak mi to udělalo radost, a hlavně po zápase, to je vždycky hodně příjemné. Moc za to děkuju a těším se, že zase české fanoušky