„Uspokojení z práce jsem čerpal třeba z toho, že jsem se i v tom nedostatku léků snažil dělat skoro zázraky,“ vzpomíná lékárník Stanislav Havlíček na jednu ze svých misí s Lékaři bez hranic. Koncem února se bývalý prezident České lékárnické komory vrátil ze šesté mise z Etiopie, rovnýma nohama do lékového nedostatku, na jaký v srdci Evropy rozhodně nejsme zvyklí. Na zázraky bychom čekat neměli.

Výpadky léků? Probudili jsme se z blahobytného snu, říká lékárník Havlíček. Z africké mise se vrátil do evropské „lékové krize“

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co se v Evropě stane, když dojde fyziologický roztok,

kudy vede cesta k dostatku léků,

kdy půjde o život,

proč na mise nesmí mesiáš,

kdy se z mise vrací duše,

proč už tričko Lékařů bez hranic nefunguje jako neprůstřelná vesta.

Koncem února jste se vrátil z Afriky. A zatímco jste byl v Etiopii, u nás proběhla vlna nedostatku některých léků, která se projevila zejména v zrcadle souběhu několika epidemií, hlavně chřipky, covidu a angín u dětí…

Takové probuzení se z blahobytného snu…

Mluví se o krizi. Máme být vyděšení?

Rozhodně ne. Kladivo dopadlo na kovadlinu, ale zatím se nic nestalo, zatím tam nebyl ani ničí palec, i když možná o fous. Myslím a doufám ale, že to probudilo nejen českou, ale evropskou populaci z našeho blahobytného snu.

Z blahobytného snu o vždy a za všech okolností dostupných lécích? Proč je to jen sen?

Protože náš trh je zcela závislý na indickém a čínském chemickém průmyslu, který do továren na území EU a u nás dodává základní složky léků, bez kterých by se nic nevyrobilo.

My to tady umíme pěkně namíchat a vylisovat do tablet, ale nemáme suroviny. Výroba těchto chemikálií je drahá a zejména ekologické předpisy nám nedovolují chemikálie vyrábět tak dramaticky levně, tedy za cenu, jakou si představujeme.

A tak zůstáváme naoko prudce ekologičtí a necháváme to na Číně?

Hrajeme si na ekologicky založené, ale zároveň chceme všechno úplně nejlevněji. Evropa, ale i Spojené státy nebo Kanada se tak dobrovolně vzdaly i této části průmyslu a staly se závislými na dovozu léků.

Do toho se samozřejmě promítly tři roky covidu. Ochranná opatření logicky přiškrtila i šíření jiných nemocí, které tu tak letos máme v plné síle. A zároveň byl dva roky omezený i odbyt léků, to se nejspíš promítlo do objednávek a následné výroby. Při vší úctě k plánovačům, tohle se dalo předvídat.

Plus takové věci jako třeba ta loď, co uvázla v Suezském průplavu.

Na ní byly léky?

Přímo na ní možná ne. Ale někde v té frontě lodí za ní určitě.

Ale výpadky se děly i dřív, byla tu jasná varování. Bohužel ti, kteří je měli slyšet, je neslyšeli. Například v Německu ještě pár let před covidem došlo něco tak základního jako fyziologický roztok, což je sterilní slaná voda, která se používá třeba na ředění infuzních léků. A teď si představte, že máte k dispozici léky za statisíce korun, máte je podat pacientovi, nezanedbala jste žádné plánování, ale…

Došel roztok.

V podobě prášku takové léky žádným trychtýřem nikomu do žíly nenasypete.

Takže se probudíte a zjistíte, že jste si před dvaceti lety veškerou technologii na výrobu fyziologického roztoku pro nemocnice zrušili, protože byla energeticky náročná.

Bacha, Evropo, máš velkej problém. Je jedno, že si dokážeš koupit léky za stamiliardy, když ti chybí ten šroubek, ta centová položka, která z nich ale teprve udělá to, co pacienty bude zachraňovat.

A udělalo se pak něco pro zlepšení té situace?

Začalo se o tom poprvé mluvit. Ale podobné věci se pořád opakují. Slova o energetické nezávislosti a taky o průmyslové nezávislosti v klíčových oblastech, jako je výroba čipů, některých potravin a léků.

Jestliže tohle Evropa v průběhu posledních třiceti let dobrovolně odevzdala do Indie a do Číny, nemůže si myslet, že se jí to nějak nevymstí.

A já jsem – samozřejmě ne jako lékárník zodpovědný za zdraví pacientů, ale jako člověk – vlastně rád, že se to teď stalo s obyčejným paralenem a s obyčejným ibuprofenem. Snad nám to otevřelo oči, měli bychom se začít starat, aby tady léky byly. Ale nezajistíme to tím, že napíšeme zákon, že každý dodavatel musí držet roční zásobu. Ne, tohle není cesta. Cestou je