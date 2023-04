Francouzský stát si dělá ze zákona trhací kalendář. Pořád nás pronásledují stíny kolonizace, říká dokumentarista Paris

Francouzský dokumentarista Joseph Paris si nebere servítky: Francie se podle něj začíná vymykat principům právního státu a evropské společenství by ji mělo postavit do latě po vzoru Maďarska. „Diskriminace a policejní násilí uplatňované původně na přistěhovalcích se už promítají i do zásahů vůči bílým demonstrantům. Pořád nás pronásledují stíny kolonizace,“ varuje Joseph Paris. Jeho film Vlajka Francie je aktuálně na programu festivalu Jeden svět.