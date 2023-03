Pošta nám rušení poboček oznámila dnes ráno, někde zůstane jen jedna z pěti, bouří se starostové

Česká pošta provozuje v celé republice 3200 poboček, po změně jich zbude 2900. V některých městech se ale jejich počet sníží z několika jen na jednu, přičemž vytížených jich je více.

„Z pěti poboček nám zůstane jedna. Nikdo to s námi nekonzultoval. Už minulý týden jsme přes poslance vzkazovali nesouhlasné stanovisko v tom smyslu, že chápeme, že se pošta má nějak zmátořit, ale není vhodné škrtat od stolu. My tyto lokality známe a víme, kde by se dalo rušit a kde to může být problém,“ popsala místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté).

Podle ní se ruší pošty v lokalitách, kde bydlí hodně lidí, což jim zkomplikuje život. „Pošta omezovala otevírací doby už teď, ale v Litvínově je dobrá dopravní dostupnost, takže lidé zvládnou dojíždět. Problém to bude pro seniory,“ řekla Hellmichová s tím, že město by rádo zachovalo pobočky Valdštejnská a Krušnohorská. Nemělo prý ale s kým jednat o kompromisu.

„Nepatříme mezi ty, kdo by trvali na nějakém dogmatu, ale přijde nám velmi neseriózní, že