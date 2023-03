Zbrojení na eurovolby začíná: Koho chce koalice poslat do Bruselu a co napoví klíčová schůzka

Analýza: Volby do Evropského parlamentu se sice uskuteční až za rok, již nyní se ale v politickém zákulisí rozjela řada jednání, která mohou jejich výsledek velmi výrazně ovlivnit. Jednotlivé strany a hnutí totiž řeší, v jakém formátu do voleb půjdou. Začínají se také rýsovat výrazné osobnosti, které by se jich mohly účastnit.