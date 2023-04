Děcka/práce: Přísně tajné mateřské mléko a německá péče o děti, která je vidět i na mapě

Tajný vlak, tajné mléko

Je 17. únor, pouhé tři dny do přísně tajné cesty amerického prezidenta Joea Bidena na Ukrajinu a v útrobách Bílého domu sedí tři ženy. Jednou z nich je Sabrina Siddiqui, reportérka listu Wall Street Journal. Všechny tři řeší netradiční problém – jak na cestu s prezidentem do válkou zasažené země dostat pumpu na odsávání mateřského mléka. Je to totiž pouze měsíc, co se Siddiqui vrátila z mateřské dovolené. Doma má devítiměsíční dceru Sofii, které odsává mléko. Kdyby na dva dny přestala, hrozí, že o něj přijde.

Na Ukrajinu s Bidenem jedou pouze dva reportéři. Že výběr padl zrovna na matku malého dítěte, je věc náhody – novináři velkých médií se na cestách s prezidentem střídají a nyní je řada na Wall Street Journal. Že má Siddiqui doma kojence, na komunikačním oboru Bílého domu vědí, a první otázka je, zda se tedy reportérka na takovou cestu vůbec cítí. „Dokážu to, ale opravdu musím mít možnost odsávat mléko. To je bez debaty,“ vzpomíná Siddiqui na to, jak odpověděla, v textu, který vydala ve svém domovském listu.

To, co může znít jako drobnost, ve skutečnosti vyvolalo potřebu domyslet celou odsávací operaci. Pravidla pro to, jaká elektrická zařízení s sebou mohou novináři mít (žádné mobilní telefony), byla přísná a tři ženy v Bílém domě debatovaly o tom